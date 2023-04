AUO ha annunciato il suo monitor più brutale: un display da 49 pollici, 5K, 360Hz

I giocatori sono sempre più esigenti non solo con videogiochi, console o computer, ma anche con accessori o periferiche Ci permette di goderci i nostri titoli preferiti come controller, mouse, cuffie o schermi.

Se parliamo di quest’ultimo, questa settimana Taiwan festeggia Tocca Taiwan 2023 Visualizza la mostra internazionale, Un luogo in cui molte aziende tecnologiche condividono gli schermi del futuro, tra cui diversi modelli di gioco.

Quest’anno uno dei marchi che attirano maggiormente l’attenzione AU Optronica (AUO) Ha presentato il suo schermo più brutale e ambizioso, non solo in termini di dimensioni su cui molti modelli non scommettono, ma anche per il resto delle sue specifiche.

Questo monitor, il cui nome è ancora sconosciuto, ha un file Pannello VA da 49″ con curvatura 1000R Scommesse su formato e risoluzione 32:9 5 kg che sarà così 5120 x 1440 pixelil tutto accompagnato da a Frequenza di aggiornamento 360Hz Date le dimensioni e la risoluzione, potrebbe non eguagliare gli FPS né i PC più potenti sul mercato (almeno giocando al massimo).

Certo, se ci chiedi informazioni Data di lancio o prezzo, AUO non ha fornito indizi su queste due questioniQuindi dovremo aspettare qualche settimana per scoprire quello che sembra essere un sostituto dell’Odyssey Neo G9 di Samsung.

Schermo per gli appassionati di eSport… 540 Hz

Nonostante il fatto che ciò che attira l’attenzione di molti osservatori di AUO sia la sua decisione, il fatto è che Si distingue per la sua frequenza di aggiornamento Che non si è ancora visto in questa forma, e parlando di refresh rate, questo brand ha un altro asso nella manica che ha mostrato anche alla fiera taiwanese.

Si tratta di Schermo da 24 pollici con risoluzione FullHD più tradizionale (ovvero 1920 x 1080 pixel) che si distingue proprio per il refresh rate estremo 540 hz Per offrire l’immagine più fluida possibile, qualcosa che i giocatori professionisti di eSport vorranno apprezzare, in particolare quelli che competono in giochi di tiro come l’immagine seguente contrattacco 2.