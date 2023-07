Bad Bunny e Kendall Jenner sono stati visti cenare in un ristorante a Puerto Rico

Questo contenuto è stato pubblicato il 08/lug/2023 – 20:29







SAN GIOVANNI, 8 luglio (EFE). – Il cantante portoricano Bad Bunny e la modella americana Kendall Jenner sono stati visti cenare questo fine settimana in un ristorante a Porto Rico, e hanno concluso che la loro storia d’amore è ancora valida e stabile.

Il “Bad Bunny” e Jenner sono stati sorpresi a condividere al ristorante giapponese Yoko, nella turistica Calle Loiza di San Juan, secondo un video pubblicato da uno dei ristoranti sui suoi social media.

Nel video, che la connazionale Paula Wolfe ha caricato su TikTok, si vedono Bad Bunny e Jenner mentre chiacchierano al bar del ristorante.

Wolff è una devota seguace della più giovane del clan Kardashian, che lei definisce “la mia più grande ossessione, la donna che amo di più, la mia musa ispiratrice”.

Yoko Restaurant è già molto conosciuto nella vita di Bad Bunny, come lo ha citato nel testo della sua canzone “Andrea”, che ha registrato con il gruppo Buscabulla, nel suo ultimo album “Un Verano Sin Ti”.

Bad Bunny e Jenner sono stati visti insieme in pubblico per due mesi, sia fuori dai ristoranti che in occasione di eventi sportivi negli Stati Uniti. EFE

g/copia

