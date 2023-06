niente scuse. Si sbagliava: Arnold Schwarzenegger si scusa per aver “palpeggiato” le donne

Arnold Schwarzenegger Ha raggiunto lo spazzino di Netflix fubar promettendo uno sguardo indietro alla sua carriera di giocatore, attore e politico ArnoldUN Una docuserie ambiziosa che copre il passato del personaggio E questo tocca alcuni dei suoi momenti più bui a livello personale. L’ex governatore della California ora ricorda come, giorni prima della sua elezione, lui Times di Los Angeles Pubblica un articolo in esso Sei donne hanno accusato Schwarzenegger di ‘toccali‘ E ‘umiliarlipubblicamente. Sebbene li abbia negati, ora si rammarica e afferma di aver agito male in passato.

“La mia reazione all’inizio è stata un po’ difensiva.”Schwarzenegger ammette, ora nella serie di documentari Netflix in tre parti, che abbiamo già visto vandalismo E che ci è piaciuto. “Oggi, Posso guardare indietro e dire che non importa quando o a che ora è successo.. Che fossero i giorni di Muscle Beach 40 anni fa o oggi, era sbagliato. Era una sciocchezza. Dimentica tutte le scuse, è stato un errore“, nonostante le accuse, Ricorda dentro diversiche ha causato un’enorme frenesia mediatica, Schwarzenegger ha vinto le elezioni e le indagini Times di Los Angeles Non hanno influenzato i sondaggi o la carriera di Schwarzenegger.

“ Mi sono messo sulla difensiva. Ma era sbagliato, non importa quanto poco

“Personalmente, sono rimasto sorpreso dal fatto che non abbia avuto un impatto maggiore sulle elezioni. Ho pensato che più persone si sarebbero offese”.per confermare il giornalista Times di Los AngelesCarla Hall nel documentario. Quando Schwarzenegger ha annunciato di candidarsi alla carica di governatore, il suo staff era così entusiasta Times di Los Angeles La giornalista ha spiegato di essersi subito messa al lavoro a pieno ritmo per iniziare a fare ricerche su storie che sentivamo da anni, ma che nessuno aveva indagato a fondo. “Abbiamo avuto solo sei settimane per risolverlo e stiamo iniziando a parlare con le donne”, conclude.

Il documentario Arnold Dai un’occhiata all’immagine dell’attore, politico e atleta, disponibile dal 7 giugno su Netflix.