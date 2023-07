Questo muro rivela la trazione passata dei padri fondatori

Uno straordinario cartellone pubblicitario installato a Times Square contrasta le leggi anti-lotterie attualmente in fase di elaborazione in alcuni stati degli Stati Uniti.

Ru Paul’s Drag Race Verq The World e Voss Entertainment hanno unito le forze perPer combattere le leggi contro le “bozze” di massa che sono attualmente in fase di sviluppo in alcuni stati degli Stati UnitiCon un accattivante cartellone pubblicitario installato a Times Square.

Sul cartellone, firmato dall’agenzia Uncommon Creative Studio, monopolizzano tutti i riflettori Un dipinto del XVIII secolo in cui i Padri Fondatori degli Stati Uniti firmano la Dichiarazione di Indipendenza del paese nordamericano. Sul piatto c’è una sorprendente frase rosa: “La Dichiarazione di Indipendenza è stata scritta da uomini con parrucche, tacchi e collant”.

Sotto questo potente messaggio appare un’altra frase scritta con un carattere più piccolo: «“Ritirarsi” è un diritto del Primo Emendamento. In questo Giorno dell’Indipendenza, sostieni la tua ONG LGBTQ+ locale. “

Il lancio di questa campagna coincide con un momento particolarmente difficile per il collettivo delle ‘nuvole’ e la comunità LGBTQ+, che deve affrontare molteplici minacce sul suolo americano.

All’estero, un gran numero di paesi ha approvato o si prepara ad approvare Leggi dirette specificamente contro il “ritiro” collettivo. che impediscono alle “drag queen” di apparire in pubblico.

Attualmente si trova negli Stati Uniti circa 500 leggi che violano intenzionalmente i diritti della comunità cloud.

Se non visualizzi correttamente il video incorporato, fai clic su Qui

Anche la Corte Suprema degli Stati Uniti ha recentemente inferto un duro colpo ai diritti della comunità LGBTQ+ La sentenza è che uno scenografo di matrimoni del Colorado può rifiutarsi di lavorare per i membri di questo gruppo se ciò è in conflitto con le loro convinzioni religiose. La sentenza, approvata con un voto contrario di 6 contro 3, apre la porta alle aziende affinché rifiutino di offrire i propri servizi ai membri della comunità LGBTQ+ in base al loro orientamento sessuale.

La campagna Ru Paul’s Drag Race Verq The World e Voss Entertainment mirano a evidenziare L’ipocrisia dei politici più conservatori è dall’altra parte dello stagnoche si affidano alla personalità dei Padri Fondatori per approvare leggi paradossalmente in contrasto con le libertà per le quali si sono battuti.