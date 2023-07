Alejandro Fernandez sorprende i suoi fan mostrando le sue lunghe unghie

Come sarebbe Alejandro Fernandez con le unghie lunghe? Inavvertitamente, il cantante 52enne ha risposto a questa domanda condividendo un momento divertente su Instagram.

El Potrillo, che presto sarà di nuovo grazie al figlio Alex, sorprende sempre i suoi fan con il suo aspetto audace, che negli ultimi mesi ha dato molto di cui parlare per le sue magliette colorate, i capelli grigi e gli strani occhiali, le cui opinioni hanno netizen divisi.

Alejandro Fernandez ha detto che gli piace vestirsi in modo casual, indipendentemente dalle critiche. Foto: GDA

Quasi un anno fa, A.J Aspetto Composto da una camicia di chiffon floreale, pantaloncini blu e un paio di orecchini d’oro, Fernandez è bastato a molti utenti dei social network per iniziare a chiamarlo “grande signora” e persino a inviargli alcuni messaggi omofobi.

“Alejandro Fernandez è la donna tettona che tutti vorremmo essere un giorno.” “Mia nonna ha divorziato, ha deciso di essere libera e ora gira il mondo. Gli invidiosi diranno che è Alejandro Fernandez. “Viviamo abbastanza a lungo per vedere Alejandro Fernandez diventare Lady of the Hills.” “Alejandro Fernandez Inizi come il signor Vicente Fernandez e finisci per essere la signora Coquita”, sono stati alcuni dei commenti che le reti gli hanno inviato.

Nel corso degli anni, il pony ha subito un drastico cambiamento nel suo aspetto. (El Universal / GDA / Archivio M)

Pony però se ne frega delle critiche e in questa occasione lo ha dimostrato Aspetto L’estate ha aggiunto delle unghie finte lunghe e appuntite, che hanno suscitato commenti sulle reti.

“Questa manicure è la migliore, dammi il numero di telefono della tua manicure”, “Se gli artigli sono così, posso immaginare le trasformazioni” e “Potrebbe essere più cattivo di te, dai, dimmi cosa fai con le dita e cirripedi dopo che li hai mangiati? Certo che sei unico.” La sua specie, tu e la tua specie, il pony della mia vita…”, hanno scritto alcuni degli utenti che lo seguono su Instagram.

