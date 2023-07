Rolling Stone en Español celebra la moda latinoamericana

L’8 luglio Bogotà diventa teatro di una festa indimenticabile che mescola musica, cultura e moda, grazie alla celebrazione Rolling Stone en Español. In un teatro del centro storico, la rivista riesce a riunire diversi talenti latinoamericani dell’industria della musica e della moda per celebrare le menti creative e le loro espressioni artistiche.

L’evento è stato strategicamente supportato da Discover Puerto Rico per presentare sfilate di moda che mostrano le ultime tendenze della moda e del design, mettendo in mostra i talenti di famosi designer colombiani e portoricani.

Con la sua collezione intitolata “Ser Agua”, è stata la casa Cubel ad inaugurare questa serie di sfilate di moda con disegni che rendono omaggio ad alcune delle comunità indigene della regione come i Gandules e gli Arhuacos. Humberto Cubides, direttore creativo e creatore del marchio, ha lavorato con diversi mix di materiali e trame, evidenziando l’artigianalità nelle silhouette. grande taglia e urbanistica che caratterizza il tuo brand.

“È un onore essere ospite della rivista Rolling Stone, dove ho l’opportunità di vestire artisti locali e internazionali con le proposte più audaci”, commenta lo stilista.

Le collezioni Cubel rappresentano il tuo stile. Nella maggior parte delle interpretazioni dello stilista, i ricami spiccano su tela, utilizzando vari materiali come la pelle con tecniche di goffratura manuale. Indossando le sue creazioni, Cubides ha indossato una delle sue tipiche giacche oversize che intervallate da drappeggi aggiungono profondità al capo, insieme a pantaloni cargo abbinati.

Daniela Castaneda Daniela Castaneda

Daniela Castaneda Daniela Castaneda

La visione femminile ha dominato anche le passerelle dell’evento, con la partecipazione di Manuela Alvarez. Come autrice di MAZ, Alvarez è grata per aver creato questi spazi che le consentono di offrire al pubblico un campione del suo lavoro. In questa occasione ha presentato la collezione “Oda Andina”, realizzata in collaborazione con 47 artigiani dell’intera regione Cundinamarca.

“Tutti i vestiti sono fatti a mano”, spiega il designer. “Trovo fantastico poter prendere parte a un evento in cui normalmente non vediamo questo tipo di abbigliamento, ma ha un posto nella scena notturna, nella scena musicale, nella scena artistica”.

Durante i suoi anni come creatrice, Alvarez si è concentrata sulla fusione di elementi tradizionali con influenze contemporanee. Per la sera, lo stilista ha indossato un abito con cintura blu acqua metallizzato della collezione “Flor de Venus”. Questo abito che mette in risalto il “mistero femminile” è stato disegnato e abbinato a un bomber e ad alcuni stivali da cowboy.

Daniela Castaneda Daniela Castaneda

Daniela Castaneda Daniela Castaneda

Per concludere la serata, Herman Nadal ha portato sul podio la sua combo “La Herencia”. Ispirato dalla cultura portoricana e dal folklore della sua isola natale, Nadal è tornato alle sue radici con abiti che mettevano in risalto i dettagli in oro e un mix di trame e motivi. Oltre a disegnare le sue creazioni, Nadal ha avuto il supporto di altri marchi come Novus, Hector Tango Whisky e Dita Zayas Jewelry, che hanno fornito accessori e scarpe per elevare la collezione.

“Sono così entusiasta di essere qui con Discover, che mi ha dato l’opportunità di mostrarmi cos’è la moda portoricana. Ed è quello che faremo stasera”, ha detto pochi istanti prima dello spettacolo.

Nadal si è goduto il resto della serata indossando un body a rete color carne, leggings intrecciati e corsetto abbinato nello stesso materiale. I suoi pezzi tendono ad avere una tavolozza di colori della terra con la raffinatezza dell’oro, senza dimenticare di creare design eleganti e sottili.

Daniela Castaneda Daniela Castaneda

Daniela Castaneda Daniela Castaneda

L’industria della moda in Colombia è giovane, ma piena di talento e potenziale. La qualità e il concetto fornito dalle menti creative emergenti è riuscito a catturare l’attenzione del pubblico nazionale e internazionale. Attualmente possiamo godere di proposte che ci collegano alle nostre origini e raccontano la storia che ci ha preceduto.

Questo evento ha dimostrato, ancora una volta, l’importanza della musica e della moda come espressioni artistiche che si intrecciano e si arricchiscono a vicenda. Rivivi i momenti salienti della serata con, instagramE CinguettioE Facebook E tic toc.