Bandiere della Seconda Repubblica spagnola a una marcia antifascista a Milano, Italia, 25 aprile

Lui 25 aprile, Festa della Liberazione in Italia si terrà in Milano Tradizionale corteo antifascista in ricordo di coloro che combatterono contro il nazifascismo ei partigiani. Associazione AICVAS, Associazione Italiana Compatenti Volontari Antifascisti di Spagna (Associazione Storica Rievocativa degli Italiani Antifascisti che combatterono a fianco della Repubblica Spagnola nella Guerra Civile 1936-’39) Parteciperà a una manifestazione a Milano in occasione della Festa della Liberazione Nazionale del nazifascismo, e porterebbe in segno di protesta le bandiere della Seconda Repubblica spagnola.

Una commemorazione degli antifascisti italiani in Spagna durante una manifestazione a Milano il 25 aprile

AICVAS parteciperà alla sfilata, e Commemora gli uomini e le donne che si sono offerti volontari in Spagna combattere – La dichiarazione ha letto – “Insieme alla legittima Repubblica spagnola contro il fascismo e in difesa della libertà”. Molti di questi volontari antifascisti hanno preso parte alle proteste antifasciste in Europa e in Italia qualche anno dopo.