Film di Barbie Ha sbancato i botteghini di tutto il mondouscirà nelle sale russe il 9 settembre in versione bootleg.

Come riportato oggi da The Flow, un popolare portale digitale sulla cultura giovanile, gli attori russi hanno già nominato i principali protagonisti del film Margot Robbie, Ryan Gosling e Will Ferrell. Lo studio Red Head Sound ha riferito al portale che “la versione digitale sarà della massima qualità”.

Dato che “Barbie” non verrà proiettato ufficialmente in questo paese – le grandi case cinematografiche hanno voltato le spalle alla Russia a causa della guerra in Ucraina – i cinema russi hanno già iniziato a vendere i biglietti affinché gli spettatori possano vedere il film, ma sul cartellone ci saranno essere un breve film di 2 ore, solo cinque minuti.

Ci si aspetta che i cinema russi utilizzino lo stesso schema illegale nel caso di Oppenheimer di Christopher Nolan.

Secondo altri media, il film sarà presto proiettato anche in Bielorussia, principale alleato della Russia nella campagna militare nel paese vicino.

Boicottare Netflix e le copie piratate

La stampa russa ha già riferito in precedenza che il film “Barbie” sarà distribuito sulle piattaforme digitali solo nella seconda metà dell’anno, il che significa che le grandi società di produzione americane avrebbero scoperto il sistema di importazione di copie illegali, la maggior parte delle quali provengono dal Kazakistan.

Nelle discoteche e nei cinema di varie regioni della Russia nelle ultime settimane è stato proiettato il film “Barbie”, anche se alcuni spettatori hanno lasciato la sala a metà visione a causa della scarsa qualità della versione pirata.

L’ex presidente russo Dmitry Medvedev ha esortato i russi a scaricare online copie piratate di film americani e serie Netflix per “mancarli in bancarotta” a causa delle sanzioni occidentali e del sostegno della NATO all’esercito ucraino.

(EFE, Reuters)