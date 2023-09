La morte di Maria Teresa Campos all’età di 82 anni, qual è la causa della morte della conduttrice?

VoiNotizie divertenti per la stampa: María Teresa Campos è morta all’età di 82 anni. Il conduttore è entrato domenica in ospedale in “condizioni molto gravi”, secondo quanto riportato dal programma Festa Telecinco. Subito dopo è stato l’ospedale a parlare, su richiesta della famiglia, di quanto stava accadendo e a confermare il suo ricovero. A causa di un quadro di insufficienza respiratoria acuta. e che le sue previsioni all’epoca erano “mantenute entro gravità”.

Si è recata alla Fondazione Jiménez Díaz e le sue figlie sono state con lei tutto il tempo della degenza in ospedale, come è successo anche lei. Rocco Carrasco e Fidel Albiac, amici di famiglia. Anzi, lei Carmen Borrego Ha voluto smentire la voce che circolava e ha confermato che sua madre era drogata: “Lo tengono tranquillo.”confermato.

Alla fine, dopo diverse telefonate in cui l’ospedale confermava che la sua salute stava peggiorando, Maria Teresa Campos Si è spento questa mattina insieme alla sua famiglia.

María Teresa Campos è morta all’età di 82 anni

In Maggio 2017 ho avuto un ictus Ciò ha influito sulla sua vista e ha dovuto rimanere in ospedale per otto giorni, riferisce l’EFE, e nove mesi dopo ha avuto nuovamente bisogno di cure mediche. Attraversa la sala operatoria a causa di un’ostruzione intestinale.

Maria Teresa Campos è nata nel 1941. Ha dedicato tutta la sua vita a mettersi davanti alle telecamere e a condurre alcuni degli spettacoli televisivi di maggior successo in Spagna. A causa delle sue critiche condizioni di salute, negli ultimi mesi della sua vita si è allontanata dal piccolo schermo.

I suoi inizi nel giornalismo furono molto precoci, il che indica la sua vera vocazione. All’età di quindici anni ha iniziato a lavorare per la Radio Giovanile di Malaga E nel 1968 si iscrive alla Radio Popolare COPE di Malaga. Si stabilì definitivamente a Madrid solo all’età di 39 anni, nel 1980. Da allora è entrato nella storia del giornalismo come uno dei volti più riconoscibili. Ha lavorato per TVE, Antena 3 e Telecincodue programmi “Day by Day” alla fine degli anni ’90 e “What a Happy Time”, che sono due dei programmi più ricordati.

reazioni alla sua morte

IL Le espressioni di cordoglio e le reazioni alla sua morte non si sono fatte attendere. Sono state tante le persone che, sui social o in dichiarazioni alla stampa, hanno voluto esprimere il proprio rammarico.

Dagli amici e dai media con cui ha lavorato come presentatrice durante la sua lunga carriera, ai colleghi o semplicemente alle persone che la ammirano. Hanno voluto dedicare qualche parola a Maria Teresa Campos.

più lontano dal televisore

Anche le sue incursioni nel mondo degli affari, al di fuori della televisione, sono state molto pubblicizzate. Ad esempio, ho iniziato Lancio di una pagina web in cui vende scarpe del proprio marchio. Tuttavia dovette sbarazzarsi di questa azienda a causa del prezzo elevato dei prodotti, con un paio di scarpe che potevano valere quasi 200 dollari.

Le sue figlie erano il suo più grande sostegno.

Terilo Campos e Carmen Borrego Sono le due figlie di Maria Teresa Campos, che erano Il più grande sostegno per lui negli ultimi momenti della sua vita. Terelu ha un anno e tre mesi più di Carmen e ha goduto di una brillante carriera nel mondo dei media. Carmen inizialmente ha lavorato dietro le quinte e in seguito è diventata una figura di spicco in spettacoli come Save Me.

