Bayer è d'accordo con i sindacati per ridurre le posizioni dirigenziali

Bayer annuncia revisioni strutturali. L'azienda farmaceutica internazionale ha concordato con i rappresentanti sindacali di a Una riduzione “significativa” delle loro posizioni managerialisecondo l'agenzia Reuters. Gli stessi media hanno aggiunto che la società ha anche accettato di escludere i licenziamenti forzati in Germania fino alla fine del 2026.

Heike Prinz, membro del consiglio di amministrazione e direttore commerciale della Bayer, ha dichiarato mercoledì scorso in una nota: “L’azienda si trova attualmente in una situazione difficile per diversi motivi.”. “Per ottenere miglioramenti rapidi e sostenibili nelle nostre prestazioni operative e nel nostro margine di manovra, sono necessarie misure di vasta portata: solo attraverso un'azione collettiva decisiva saremo in grado di rimuovere tutti gli ostacoli interni e procedere verso una crescita redditizia in futuro”, ha aggiunto la direzione. . “.”

Secondo le informazioni dello stesso punto vendita, le riduzioni verranno attuate nei prossimi mesi Non sarà completato prima della fine del 2025. Tuttavia non è possibile fornire cifre poiché i tagli sono organizzati in modo decentralizzato.

A novembre, l’azienda farmaceutica ha annunciato che stava prendendo in considerazione uno spin-off sulla salute dei consumatori

Bayer ha chiuso il 2023 con il più grande crollo del mercato azionario della sua storia, con… Giù del 21,3% alla Borsa di Francoforte. Il crollo è coinciso con una nuova multa negli Stati Uniti legata all'uso del glifosato nel Roundcup, l'erbicida prodotto dalla Monsanto. Nel giro di poche ore la capitalizzazione della multinazionale di Leverkusen è scesa di oltre 7 miliardi di euro.

A novembre l'azienda farmaceutica ha annunciato che stava studiando il farmaco Capitolo sulla salute dei consumatori, il suo business dei farmaci da banco, oltre ad annunciare che si sta preparando a rimescolare la sua forza lavoro. Questa informazione arriva dopo la pubblicazione dei risultati del terzo trimestre, in cui Bayer ha registrato perdite per 4.569 milioni di euro, cifra che contraddice un utile di 3.539 milioni di euro registrato nello stesso periodo dell'anno precedente.

In Spagna, la società ha lanciato a settembre un dossier normativo sull'occupazione (ERE). 135 persone sono rimaste ferite nel reparto farmaceutico. Nello specifico, l'organizzazione conta attualmente più di 2.400 professionisti nel Paese e quindi questa misura ha interessato più del 5% dei suoi dipendenti.