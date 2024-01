Plin 2024: Servizi, trasferimenti e funzionalità di questa applicazione mobile durante quest'anno

Plin è uno dei portafogli digitali più popolari del Paese. – Credito: Interbancario/Andina

Blaine È una soluzione di pagamento mobile in Perù che consente agli utenti di fare proprio questo Trasferimenti di denaro istantanei Tra i partecipanti convenzionati, indipendentemente dalla banca di appartenenza. Funziona attraverso a Applicazione mobile A cui può essere collegato account È il prodotto di un'alleanza tra persone diverse Enti bancari Dallo stato.

I trasferimenti vengono effettuati con numero di telefono al destinatario come identificatore primario, facilitando le transazioni senza dover ricordare numeri di conto complessi.

Yape e Plin: gli utenti possono trasferire denaro a banche, casse di risparmio e istituti finanziari. Immagine: BCRP

Cliente Interbancario, Scotiabank, BBVA, BanBev, Caja Arequipa, Caja Solana E Fondo ICA Ora hanno la possibilità di effettuare pagamenti istantanei tramite app Blaine E Sì. Queste transazioni possono essere effettuate utilizzando esclusivamente il numero di cellulare del destinatario oppure tramite codici QR EasyPay Anche Newbiz. Per poter usufruire di questi servizi, gli utenti devono possedere un conto Soles ed essere affiliati con il codice SMS.

Queste transazioni mirano a semplificare i pagamenti e i trasferimenti tra utenti, consentendo loro di inviare denaro a chiunque utilizzi le applicazioni Plin o Yape, indipendentemente dalla banca di appartenenza all'interno della rete di affiliazione. Questo nuovo servizio mira a incoraggiare l’uso dei metodi di pagamento elettronici e ad aumentarne l’accessibilità e l’efficienza Operazioni bancarie La vita quotidiana in Perù.

Blaine Fornisce principalmente un servizio Trasferimenti di denaro istantanei Tra gli utenti degli enti bancari partecipanti. Gli utenti possono inviare e ricevere denaro in tempo reale, Le 24 ore su 24 E sette giorni su sette. Inoltre, fornisce i seguenti servizi:

Effettua pagamenti tra persone in modo rapido e sicuro.

Effettua acquisti presso gli affiliati utilizzando il cellulare come mezzo di pagamento.

Servizi di ricarica o airtime per telefoni cellulari.

Esaminare la cronologia delle transazioni effettuate tramite l'applicazione.

Gli utenti del App semplice Ora puoi inviare fino a 500 suole Per transazione e importo massimo 1500 suole memorie. Inoltre, il sistema ha addirittura aumentato la capacità di ricevere fondi 20mila suole In un giorno. Questi cambiamenti mirano a rendere il servizio di trasporto più flessibile e adattivo alle esigenze attuali delle persone.

IL programmache consente il trasferimento di denaro tra utenti in modo rapido e sicuro, ha aggiornato i suoi termini in risposta alla crescente domanda di Operazioni elettroniche Più ampio. Inoltre, cerca di promuoversi come uno dei Strumenti finanziari Più efficiente rispetto ad altre opzioni sul mercato. I limiti sono stati aumentati del Portafoglio digitale Promettono di migliorare le transazioni quotidiane sia per i privati ​​che per le piccole imprese che fanno affidamento sulla flessibilità nella circolazione del proprio denaro.

Applicazioni Yape e Plin. (Immagine: Neuroscienze)

Blaine Offre le seguenti funzioni ai suoi utenti: