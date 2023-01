Bencic approfondisce la difficile situazione di Muguruza nel Tennis Adelaide

Ottava testa di serie, Bencic ha battuto il giocatore spagnolo di origine venezuelana fino alla sottomissione in un combattimento durato oltre un’ora.

Questa è stata la terza vittoria di Bencic su Muguruza, campione del Grande Slam del Roland Garros (2016) e Wimbledon (2017), prima di una sola battuta d’arresto.

Nel suo prossimo spettacolo, la 25enne svizzera affronterà la vincitrice del duello tra la lettone Jelena Ostapenko e la russa Anna Kalinskaya.

Questo lunedì, in altri duelli per questa esibizione, la ceca Petra Kvitova ha battuto la kazaka Elena Rybakina 6-3, 7-5, e l’americana Danielle Collins ha preceduto la ceca Karolina 6-2, 6-4 Pliskova.

Nel frattempo, le sorti della Russia sono state alterne il giorno dopo la vittoria con Ekaterina Alexandrova e la sconfitta con Anastasia Pavlichenkova.

La Alexandrova è passata agli ottavi di finale dopo aver sconfitto l’australiano Jaime Vourless 7-5, 6-3, mentre la Pavlichenkova è stata abbandonata dopo aver perso contro lo svizzero Gilles Teichmann 5-7, 4-6.

Questo torneo Adalaida 2 si gioca su campi in cemento e serve come preparazione per l’Australian Open 2023, il primo grande torneo della stagione, in programma dal 16 al 29 gennaio a Melbourne.

