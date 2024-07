Bezzecchi spiega come la sua attuale serie di sconfitte lo sta influenzando mentalmente

La trasformazione che Marco Pizzicchi dovrà compiere nella stagione MotoGP 2024 non è facile. Il pilota italiano è arrivato a contendersi il titolo nel 2023 contro Pico Bagnaia e Jorge Martin fino al penultimo round della stagione, ma con il cambio di moto, dalla Desmosedici GP22 alla GP23, ha finito per scomparire dalle mappe.

L’attuale moto del Team VR46, che ha ancora un anno, è un po’ più complicata per i piloti adattarsi, come dimostra il fatto che, a differenza di Marc Márquez, gli altri devono lavorare molto duramente per farlo. Ma, al di fuori di questa circostanza, Pez ha i suoi problemi: come lui stesso conferma, fa fatica a far girare la Ducati, soprattutto con le gomme nuove con cui deve lottare, perché spingendo il retrotreno si spinge la vettura in avanti. Anteriore, manca stabilità e sensazioni in frenata.

In questo modo Bezzecchi non solo si vede lontano dalla vetta, e dal miele che ha avuto la fortuna di assaggiare l’anno scorso, ma ha anche visto come si sta facendo superare dal suo primo rivale, il compagno di squadra Fabio Di Giannantonio. E così, prima di partire per Aprilia, l’alpino continua a cercare di migliorare le sue sensazioni. All’ultimo Gran Premio di Germania ha avviato un certo cambiamento di filosofia, che lo ha fatto sentire meglio, anche se non ha ottenuto gli stessi benefici sportivi.

Interrogato sulla sua fiducia prima del Sachsenring, Pizzicchi ha ammesso che cominciava a influenzare il suo umore: “Non va molto bene, sono sempre positivo e sono molto motivato a lavorare… Ma è complicato quando sei motivato, e non appena provi a fare qualcos’altro, commetti un errore, cadi, diventi più lento… Questo genere di cose è difficile, ma come ho detto, l’obiettivo è continuare a lavorare, Mi arrendo, non mi arrenderò mai e nemmeno la mia squadra si arrenderà mai.

“Non mi aspettavo di essere contento del 10° posto”, ha continuato sabato dopo uno sprint in cui non è riuscito a segnare punti con una moto più agile in ingresso di curva, una delle poche modifiche apportate alla sua moto. Desmo: “Altrimenti abbiamo deciso di lasciare tutto com’era e provare a superare i problemi e ad adattarci, perché abbiamo visto che cambiare troppo la moto non era la soluzione giusta.

Domenica ha confermato che sabato era la strada giusta da percorrere, poiché era in grado di “sentire tutto” e ha detto che si è divertito. Qui ha segnato punti ed è arrivato ottavo, nonostante gli mancasse un po’ di confidenza in frenata. Inoltre, i suoi problemi con l’asse posteriore continuano: “Li abbiamo ancora, ma dobbiamo conviverci un po’, e non impazzire cercando di risolverli, e spero anche di poter migliorare un po’ di più la mia guida per la partenza.” Questi problemi sono alle spalle.”

Il numero 72, uno dei discepoli di Valentino Rossi a lui molto simile nel trasmettere l’allegria, ha dichiarato che adesso però non è una sensazione strana per lui sentirsi triste, e ha addirittura detto che ha bisogno della pausa estiva per la sua salute mentale.

“Sono sempre molto positivo, ma non posso nascondere di aver avuto giornate e pomeriggi difficili. Quando mi trovo da solo, spesso mi sento un po’ triste, o almeno è quello che mi capitava spesso fino a ieri”, ha ammesso sabato al Sachsenring “Quindi questo risultato, anche se non vale nulla, perché non mi dà alcun punto [10º]Mi fa sentire un po’ meglio. Ovviamente non è quello che voglio, è innegabile, ma da qualche parte bisogna iniziare, quindi stiamo cercando di iniziare da qui e di fare bene. “So che ho dei giorni difficili davanti a me, ma penso che avrò anche dei bei giorni.”

“Sono felice di fare questa pausa estiva, ne avevo bisogno per la mia salute mentale, ma allo stesso tempo sono entusiasta di tornare in moto. Silverstone è una pista che amo, quindi sarà interessante”. Il Sachsenring mi ha motivato a spingermi oltre. “Più in palestra e torna con più entusiasmo”, ha continuato dopo domenica Bezzecchi che, nelle gare precedenti, sentiva invano che i suoi problemi erano già diventati storia.

“Dopo Jerez, in realtà pensavo che tutto sarebbe stato un po’ più semplice, ma abbiamo avuto di nuovo dei problemi, abbiamo cambiato il modo in cui lavoravamo e alla fine abbiamo smesso di toccare così tanto la moto e ci siamo concentrati di più sui dettagli e sulla guida L’obiettivo principale di questo fine settimana era quello di guidare nonostante i problemi. “Penso che continueremo così fino alla fine della stagione, quindi spero che questo sia un nuovo inizio”.