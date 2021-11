Big E si riscatta nella grande serata di Zelina Vega e Carmella

la roccia Era il protagonista principale Serie Survivor…e che non era nemmeno negli Stati Uniti (sta registrando un film fuori dal paese). La premiere del suo ultimo film, “Red Alert”, e il suo omaggio a 25 anni dalla sua prima del PPV lo hanno reso molto presente. Mancava che si presentasse, ma la sua assenza non ha permesso che la trama iniziata domenica continuasse lunedì a Brooklyn. Vince McMahon ha visto la scomparsa dell’uovo di Cleopatra(La stessa gemma fantasy su cui ruota la trama del film The Rock) Lunedì, Sonya Deville e Adam Pierce si sono riuniti per avvertirli: o il loro “uovo” sarebbe emerso o sarebbero stati separati. D’altra parte, se qualcuno lo trova, lunedì combatterà contro Big E nel WWE Championship.

Sami Zayn è andato dal manager e gli ha detto che sapeva “99,5%” chi era il ladro. Pochi minuti dopo hanno portato ad esso Teoria di Austin, Ante McMahonn. Il giovane Waad (24 anni) ha spiegato al presidente del consiglio che si trattava di confusione. Ha preso l’uovo per un selfie. Vince ha apprezzato la sua onestà e gli ha fatto la battuta. Ha fatto un buon lavoro, ma Big E è di un altro livello e si è presentato. Non è stato facile, visto che Seth Rollins e Kevin Owens erano sul ring dei commentatori. Si sono impigliati e in quel momento l’eroe della teoria è finito. Successivamente, Owens è fuggito e ha distrutto Big E, Seth Rollins. Tutto ciò che riguarda il WWE Championship è bellissimo. Questo non era il giorno per Seth, poiché aveva predeterminato una causa contro Finn Balor e non l’aveva discussa perché aveva brutalmente attaccato Balor prima che la causa iniziasse. Come se non bastasse, quando se ne stava andando un fan è saltato addosso a lui (è stato preso in custodia dal personale della WWE e consegnato al NYPD per fare causa).

L’altro punto della serata è stato il cambio di titoli nelle cinture per le coppie. Rhea Ripley e Nikki Ash hanno perso la cintura con Zelina Vega e Carmella, che manteneva una giusta causa e sapeva essere malizioso. Carmella ha attaccato ASH mentre l’arbitro non guardava e non perdonava la “Regina” Zelina. Dopo, Damien Priest continua la sua sfida aperta. Gli rispose Apollo Cruz, ma alla fine vinse il re degli Stati Uniti. Lo ha fatto dopo che Zayn ha colto l’occasione per indossare la cintura mentre il prete toccava il suolo. Questo fece arrabbiare l’eroe, che lo eliminò in due mosse.

Un altro titolo che era in competizione è il campionato 24/7. Reggie lo ha esposto a Cedric Alexander, che ha vinto rapidamente, ma la cintura è durata troppo poco, con Dana Brooke che lo ha tolto pochi secondi dopo.. Nessuno ha osato affrontarla mentre prendeva la vittoria e il titolo. Mentre, Bobby Lashley Sconfitti Rey e Dominic Mysterio. Padre e figlio complicano il duello e hanno dovuto fare un doppio conteggio… ma Lashley si è alzato e ha preso a Dominic la chiave della tradizionale sottomissione e ha posto fine all’evento. Mentre, Matt Riddle Randy Orton è stato segnato dalla sconfitta di Dolph Ziggler e Bianca Belair Tamina (quando Doddrop ha finito di attaccare Belair). degno di menzione speciale Profitti di strada (Angelo Dawkins e Montez Ford), squalificati dopo aver scaricato un estintore tra AJ Styles e Omos. finalmente, Becky Lynch Ha voltato pagina sulla sua rivalità con Charlotte Flair. Ha scosso prima Liv Morgan (la sua prossima sfidante) e poi l’ha interrotta in un’intervista per fare lo stesso. La situazione fece infuriare Morgan, che finì per attaccarla.