“Bisogna vedere la situazione e dove siamo”.

Il grave infortunio al braccio destro nel 2020 e le complicazioni causate da quella frattura, oltre ai continui episodi di diplopia, Marco Marquez Era il pilota che di solito dettava le regole in ogni weekend di Gran Premio.

Tuttavia, il pilota Honda non ha ancora raggiunto una piattaforma in questa stagione e il suo miglior risultato è ancora quarto a Gerusalemme, mentre la Honda non è riuscita a ottenere quello nuovo. RC213V Come previsto dopo una promettente preseason.

Girare Mugello, Questo fine settimana si corre il Gran Premio d’ItaliaL’ottava tappa del calendario sarà un nuovo test per vedere se il prototipo della Casa giapponese, che richiede il suo rettilineo più lungo e la massima potenza del motore, raggiunge il sistema che consente ai piloti di esprimere le proprie virtù senza essere puniti. Difficoltà a concentrarsi sull’avantreno.

“Il Mugello è sempre un ottimo circuito da guidare, è molto veloce e quando si va a tutta velocità con una MotoGP è una bella sensazione”, concorda Marquez nell’anteprima del weekend italiano.

Nonostante Mark abbia vissuto delle gare memorabili sul tracciato toscano, il momento attuale non ha fatto sperare nel pilota catalano.

“Vediamo cosa è possibile fare questo fine settimana. Dobbiamo andare là fuori e vedere qual è la situazione e dove siamo”, avverte.

Dopo la gara di Le Mans, due settimane fa, fatta eccezione per la prima volta in cui finì sesto in tutte le manche, non riuscendo a sorpassare, Mark ha fatto degli avvertimenti senza speranza e ora chiude il traguardo. Cerca di portare avanti la situazione con i membri sul lato della scatola.

“So che se continueremo a lavorare con la mia squadra, saremo in grado di riscoprire dove si trova il nostro potenziale”, ha detto. Cervera.

Espargaró: “Andiamo a lavorare”

Dopo un buon inizio di stagione in Qatar, con una piattaforma, il periodo di apertura con il Gran Premio d’Italia è un’opportunità per il compagno di squadra di Marquez le cui prestazioni stanno affievolendo di pari passo con le prestazioni della sua moto. Per “lavorare” e trovare soluzioni, senza perdere dieci giorni, i piloti devono affrontare due weekend di gara e un test ufficiale.

“L’anno scorso abbiamo disputato una gara difficile al Mugello, quindi quest’anno spero che potremo fare un GP d’Italia tranquillo”, spiega. Come Espercaro.

“Ho continuato ad allenarmi duramente in casa per essere pronto. Non siamo riusciti a ottenere quello che volevamo in Francia, quindi l’obiettivo è tornare forte in Italia”, aggiunge.

“Ora abbiamo due gare e un test in due settimane, abbiamo molto tempo in moto, il che è positivo. Lavoreremo”, conclude Ryder. cronometristi.