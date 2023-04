Blizzard e Rod Fergusson hanno annunciato che il loro tanto atteso RPG d’azione è finalmente Gold

17 aprile 2023, 14:28 – Aggiornato il 17 aprile 2023, 14:37

Meno di un mese dopo aver implementato la versione beta di Satana 4Blizzard ha confermato che la versione finale dell’atteso gioco di ruolo è Gold, che è un modo stilizzato per dire che il gioco è finito.

per festeggiare, Rod Ferguson, direttore generale del franchising Satanacomplimentandosi con Lilith (l’antagonista del gioco) e affermando quanto segue in un comunicato stampa:

Ottieni un grado “Gold” è una pietra miliare storica per il fantastico team di Diablo 4, che ha lavorato duramente per creare la prossima generazione di questo popolare franchise. Questo è un passo tangibile e importante verso il nostro lancio il 6 giugno”.

Diablo 4 oro. Riesci a sentire la sua presenza adesso? Ci vediamo al campus il 6 giugno 2023

In altri post, è stato indicato che il team di sviluppo ha ricevuto regali per celebrare l’occasione, comprese torte di compleanno. Satana 4.

fantasmi del passato

Anche se Blizzard ha elegantemente segnato una fine parziale dello sviluppo Satana 4vale la pena ricordare Satana 3 È stato un debutto sfortunato, che ha lasciato il gioco inutilizzabile per diversi giorni. La beta di poche settimane fa avrebbe dovuto servire allo studio per prepararsi, e vedremo se questa volta riusciranno a cambiare la storia.

Tuttavia, il risultato merita di essere celebrato – e confortante – non dimentichiamo che proprio alla fine dello scorso anno, il Washington Post ha pubblicato un rapporto che esponeva un processo di sviluppo irregolare afflitto dallo sfruttamento del lavoro, che, purtroppo, non lo è. Niente di insolito nell’industria dei videogiochi.

Quando esce Diablo 4?

Satana 4 Debutterà su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X e Xbox One il 6 giugno, con il supporto per Progressione incrociata tra Xbox e PC. Da notare che chi acquisterà la propria copia d’ora in poi avrà accesso al gioco con 4 giorni di anticipo.