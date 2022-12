Brasile – Corea del Sud Trasmissione in diretta: Coppa del Mondo Qatar 2022 Trasmissione in diretta, ottavi di finale oggi

Come è stata la prestazione della Corea del Sud nella fase a gironi?

La squadra asiatica ha avuto un momento più difficile, infatti aveva una classifica tanto miracolosa quanto storica. La loro prima partita è stata contro l’Uruguay, squadra capitanata da Fede Valverde e favorita per la rivelazione di quest’anno. La Corea non ha avuto paura e ha ottenuto un pareggio Che in seguito divenne molto importante per loro.

Nella seconda giornata hanno affrontato il Ghana, partita che dovevano vincere se volevano continuare la corsa, perché la partita successiva era contro il Portogallo. I piani non sono andati come previsto dai coreani Sono stati sconfitti 3 – 2. Le cose cominciano a sembrare complicate per loro, anche se la cosa positiva è che anche il loro diretto concorrente, l’Uruguay, ha perso contro il Portogallo.

Nell’ultima giornata hanno dovuto battere la squadra portoghese e superare l’Uruguay in gol se volevano qualificarsi, ma tutto è andato storto quando i portoghesi sono entrati in classifica. Se c’è qualcosa che vediamo, è che le squadre asiatiche non si arrendono finché non sono negli spogliatoi, perché in un impeto di ispirazione sono riuscite a pareggiare. Con la spinta morale data dal pareggio, hanno continuato a provarci fino al primo minuto dei supplementari Hanno ribaltato la partita con un gol di Hwang Hee-Chan.

A causa della differenza reti e della fede incrollabile, i coreani sono arrivati ​​secondi all’Uruguay e si sono qualificati per gli ottavi di finale.