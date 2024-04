Brother offre il software EcoPro per aiutare gli utenti a ridurre i costi di stampa | Notizie e attualità

EcoPro è il nuovo servizio in abbonamento di Brother per utenti domestici e di piccoli uffici che desiderano risparmiare sui costi di stampa e godersi la tranquillità con una garanzia. Si tratta di un modello di abbonamento attraverso il quale i clienti possono ripartire i costi dell'inchiostro su rate mensili e assicurarsi di non rimanere mai senza scorte. I clienti ricevono consegne automatizzate all'indirizzo di loro scelta.

Questo nuovo prodotto in abbonamento offre agli utenti il ​​valore aggiunto di comodità e qualità di cui hanno bisogno per stampare a casa e nei piccoli uffici. Oltre alla puntuale consegna a domicilio di inchiostro o toner, EcoPro garantisce la massima tranquillità agli abbonati grazie a un'innovativa garanzia di riparazione che copre i dispositivi per l'intero periodo di abbonamento.

In caso di incidente, EcoPro copre anche le stampanti non nuove senza costi aggiuntivi. Questo servizio è ora disponibile in Spagna con piani a partire da 1,99 euro al mese, e può anche essere provato gratuitamente, per contribuire a risparmiare sui costi ed eliminare le preoccupazioni degli utenti sulla manutenzione delle proprie apparecchiature di stampa.

maggiori informazioni

Qual è il futuro del mercato della stampa? Quali dispositivi o servizi sono più adatti alle aziende o agli utenti finali? Se vuoi saperne di più su un segmento in crescita, puoi visitare la pagina dei nostri collaboratori fratello