Samsung prevede un calo del 35% degli utili operativi nel quarto trimestre del 2023

SEOUL, 9 gennaio (EFECOM).- Il colosso tecnologico Samsung Electronics ha annunciato oggi di aspettarsi un utile operativo di 2,8 trilioni di won (circa 1.949 milioni di euro) nel quarto trimestre del 2023, con un calo del 35% su base annua. % a causa di… Debole domanda nel settore dei semiconduttori, più persistente del previsto.

Il più grande produttore mondiale di chip di memoria ha dichiarato in un comunicato che prevede che le sue vendite diminuiranno del 4,9% rispetto allo stesso periodo del 2022, per raggiungere circa 67 trilioni di won (51,122 miliardi di dollari USA).

Rispetto al trimestre precedente, l'utile operativo dell'azienda con sede a Suwon è aumentato del 15,22%, ma il fatturato nel periodo ottobre-dicembre è diminuito dello 0,59% rispetto ai tre mesi precedenti.

Come di consueto nelle sue previsioni sui risultati, la società non ha fornito previsioni sull'utile netto né ha suddiviso ulteriori dati per rami di attività.

Sulla base di questi numeri, gli analisti prevedono che i profitti operativi della società per l’intero anno 2023 diminuiranno dell’85% rispetto a quelli realizzati nel 2022, quindi il numero rimarrà nell’ordine di 6,5 trilioni di won (4.959 milioni di dollari), e che i suoi ricavi di vendita ne risentiranno. Del 15% a circa 258 trilioni di won (196,86 miliardi di dollari).

Il forte calo dei prezzi dei semiconduttori, dovuto al calo della domanda e alle scorte in eccesso dopo la fine dell’epidemia, ha influito fortemente sui risultati 2023 di Samsung, che è stata costretta ad annunciare una significativa riduzione della produzione lo scorso aprile.

Sebbene nell'ultimo trimestre dell'anno ci si aspettasse una ripresa più marcata, i dati presentati oggi dal colosso sudcoreano smentiscono le migliori aspettative degli analisti e indicano che la ripresa del settore richiederà più tempo del previsto.

La società pubblicherà il foglio dei risultati per il quarto trimestre del 2023 alla fine di questo mese. Aficom

asb/rt