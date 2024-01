Cinque tendenze per gli inserzionisti nel 2024, secondo Amazon Advertising

Sulla base di diverse statistiche e preferenze, Amazon Ads condivide innovazioni e tendenze che aiuteranno gli inserzionisti a offrire migliori esperienze pubblicitarie e migliori risultati delle campagne nel 2024.

Il 2024 è visto come l’anno che porta cambiamenti e tendenze cruciali per gli inserzionisti. Alcune delle novità sono dovute alla scomparsa dei cookie di terze parti e all’integrazione dell’intelligenza artificiale generativa. Ecco perché Amazon Ads condivide un resoconto dei trend che caratterizzeranno il settore nei prossimi 12 mesi. Come puoi ottenere risultati migliori dalle campagne e offrire esperienze pubblicitarie migliori?

La tendenza dell’intelligenza artificiale generativa ridefinirà lo sviluppo creativo per gli inserzionisti nel 2024

Nel settore pubblicitario, i leader aziendali hanno parlato a lungo del potenziale dell’intelligenza artificiale generativa. Secondo loro, si tratta di rivoluzionare il modo in cui si sviluppa la creatività. Pertanto, aiuta i marchi a ottenere rapidamente risultati migliori. Entro il 2024, l’intelligenza artificiale generativa diventerà uno strumento creativo che gli inserzionisti utilizzeranno nella loro vita quotidiana. Gli studi di Gartne lo confermano: il 63% dei leader del marketing prevede di investire in soluzioni di IA generativa nei prossimi due anni.

Nel marzo 2023, Amazon Ads ha rilevato che tra gli inserzionisti che non erano in grado di creare campagne di successo, quasi il 75% ha citato la produzione di creatività pubblicitarie e la scelta di un formato creativo come le sfide più grandi. In questo senso, l’intelligenza artificiale generativa può aiutare gli inserzionisti nella produzione. Ad esempio, utilizzando immagini di marca ampiamente tematiche, migliorando la tua creatività e semplificando il processo.

D’altra parte, per aiutare gli inserzionisti a sfruttare i vantaggi dell’intelligenza artificiale generativa, Amazon Ads ha lanciato un servizio di generazione di immagini. Lo strumento si rivolge agli inserzionisti statunitensi per le loro campagne Sponsored Brands. Questo nuovo strumento è una soluzione creativa basata sull’intelligenza artificiale progettata per rimuovere le barriere creative. Consentendo così ai marchi di produrre immagini di lifestyle che aiutano a migliorare le prestazioni dei loro annunci.

Marchi di tutte le dimensioni stanno adottando la TV in diretta

Qual è il valore della trasmissione televisiva (STV)? Amazon evidenzia le opzioni pubblicitarie self-service che offre. Oltre a nuovi strumenti tecnologici pubblicitari che aiutano lo sviluppo creativo. In questo senso, Amazon ritiene che le piccole e medie imprese inizieranno a utilizzare in modo più ampio la pubblicità televisiva per raggiungere i propri obiettivi aziendali.

Amazon Ads ha recentemente annunciato il lancio del suo servizio di annunci TV sponsorizzati per gli inserzionisti negli Stati Uniti. Una soluzione di pubblicità televisiva trasmessa che consente ai marchi di qualsiasi dimensione di entrare in contatto con nuovi clienti nei loro salotti. Anche nel caso di marchi mai pubblicizzati prima in televisione.

La TV sponsorizzata include formati pubblicitari acquistati su misura per le esigenze dei rivenditori. Consente agli inserzionisti di acquistare programmi TV con la stessa flessibilità degli annunci sponsorizzati di Amazon. Cioè, senza requisiti minimi di investimento o impegni iniziali. Con pochi clic, i brand possono contribuire ad attirare spettatori rilevanti attraverso servizi di streaming TV come Twitch.

A partire dall’inizio del 2024, gli spettacoli e i film Prime Video includeranno pubblicità limitata. Gli annunci verranno pubblicati sui contenuti Prime Video negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Germania e in Canada. Seguono Francia, Italia, Spagna, Messico e Australia. Prime Video Ads è l'ultima aggiunta all'offerta TV in streaming di Amazon Ads. Ciò include Amazon Freevee e sport dal vivo come Thursday Night Football e Champions League (in regioni selezionate). Inoltre intrattenimento dal vivo su Twitch, sulle principali app e reti TV e sui canali Fire TV.

Nel 2024, la tendenza sarà che gli inserzionisti si rivolgeranno sempre più alle camere bianche.

Grazie a Clean Rooms, gli inserzionisti possono scoprire nuovi segmenti di pubblico e insight che li aiutano a ottimizzare i propri investimenti pubblicitari. Aiuta gli inserzionisti a raccogliere e analizzare in modo sicuro le informazioni provenienti da varie fonti. Inclusi i tuoi e quelli di terze parti, con la flessibilità di creare approfondimenti di marketing personalizzati.

Amazon Marketing Cloud (AMC) è una soluzione sicura per camere bianche ospitata sul cloud. Consente agli inserzionisti di aggiungere segnali e creare query più pertinenti per la loro attività. Ciò li aiuta a comprendere meglio il modo in cui i clienti si spostano tra i diversi canali o in che modo la loro esposizione agli annunci, attraverso tali canali, influisce (o meno) sull'attività.

I modelli avanzati di machine learning aumentano la rilevanza

Il modo in cui i brand raggiungeranno il loro pubblico in futuro sarà molto diverso da oggi. Ciò, unito a una base di consumatori diventata sempre più cauta riguardo alla spesa, rende più comprensibile che gli inserzionisti siano preoccupati per il potenziale delle loro future campagne di connettersi con un pubblico rilevante.

Pertanto, gli inserzionisti dovrebbero concentrarsi sul mantenimento della loro rilevanza. Oltre a mantenere l'integrità delle informazioni e continuare a dare priorità alla fiducia dei clienti. Un modo per raggiungere questo obiettivo è adottare soluzioni basate su modelli che comprendano il pubblico e forniscano risultati.

In Amazon Ads, gli inserzionisti che utilizzano Amazon DSP hanno accesso a nuovi modelli di machine learning. Anche per migliorare i sistemi di controllo della campagna per migliorare le decisioni su offerte e battute. Inoltre, aiuta gli inserzionisti a raggiungere un pubblico che prima non potevano raggiungere. Nuovi modelli di machine learning analizzano i segnali per aiutare gli inserzionisti a prevedere e raggiungere segmenti di pubblico altamente pertinenti con una redditività ottimale.

La pubblicità interattiva aiuterà gli inserzionisti a coinvolgere il pubblico in nuovi modi

Nel 2024, la pubblicità interattiva rappresenterà un’opportunità per i brand di distinguersi e aumentare il coinvolgimento dei consumatori. La pubblicità interattiva, disponibile sia nella pubblicità televisiva che in quella audio, consente ai consumatori di aggiungere facilmente (o facilmente) articoli al carrello o ricevere maggiori informazioni su un prodotto; Semplicemente utilizzando il telecomando, scansionando il codice QR visualizzato sullo schermo o parlando con il dispositivo connesso che ha effettuato l'annuncio.

I risultati di Amazon Advertising mostrano che gli annunci video interattivi hanno 1,4 volte più probabilità di creare un impatto positivo sul marchio, mentre i CTA acquistabili generano 4,3 volte più interesse, come dimostrato dal rendimento dettagliato del tasso di visualizzazione delle pagine.