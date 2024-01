Il marchio di filtrazione Mann-Filter sta rinnovando la sua immagine

Filtro uomoil marchio premium di filtrazione dell'esperto mondiale di filtrazione Mann+Hummel lancia un nuovo packaging, guardando al futuro, pur mantenendo l'essenza unica del “verde e giallo”, e aggiungendo una serie di valori aggiunti, come il codice QR, con accesso immediato a informazioni sul prodotto o codice di sicurezza per verificare se la parte è originale al 100%.

Con un nuovo design accattivante che mette in risalto la qualità dei prodotti, il nuovo packaging comprende a QR Code Link chiaro e diretto all'articolo corrispondente nel catalogo online Mann-Filter. Con un solo clic l'utente può accedere a un'ampia gamma di informazioni, come link al veicolo e al motore, dimensioni, illustrazioni animate a 360 gradi e numerosi video di installazione del prodotto.

Inoltre, gran parte della nuova confezione includerà a “Codice di sicurezza”un'estensione del codice QR che fornisce ulteriore sicurezza, permettendoti di verificare rapidamente con uno smartphone se si tratta di un prodotto originale Mann-Filter. “Che tu sia un professionista o un dilettante, questo nuovo design offre un vero valore aggiunto: la garanzia di un prodotto Mann-Filter Original a portata di mano.” Distinguersi dalla gestione del marchio Mann-Filter.

“In qualità di partner impegnato di officine e meccanici, ci siamo assicurati che il nostro nuovo design si concentri sulla facilità d'uso. “Nuovi caratteri, pittogrammi e spazi liberi per marchi o singoli marchi rendono più facile per gli utenti scegliere la scatola giusta nella loro vita quotidiana vite.” Spiegano chi è il marchio. “Ma non ci limitiamo solo ad adattare il nostro packaging per il futuro. Continuiamo inoltre a fornire soluzioni innovative per affrontare le nuove sfide della filtrazione. Perché anche in futuro vogliamo continuare a mantenere la promessa fatta ai nostri clienti: Filtro uomo: parti perfette. Servizio perfetto“, Concludono.