Carey, uno spazio di lusso e bellezza

June Irazabalpitia, di San Sebastian, ha studiato infermieristica, ha completato gli studi di dietetica e nutrizione ed è l’ideatrice dell’iniziativa che vi presentiamo oggi.

Nel 1975, sua madre era proprietaria di un salone di bellezza ad Antigo, dove è cresciuta e dove anni dopo ha sviluppato la sua attività. Questo unisce delicatamente salute e bellezza. “Ho combinato la mia formazione con ciò che ho imparato a casa e ho creato qualcosa che all’epoca era all’avanguardia, anche se ora è più comune”, afferma June.

In Kare, il suo studio del benessere, il principio è migliorare la salute delle persone senza lasciare da parte l’estetica. “Penso che siano entrambi imparentati e che l’uno non possa essere separato dall’altro”, ammette.

Tra i suoi servizi troviamo, da un lato, programmi benessere, che lavorano su aspetti interni come la disintossicazione del corpo – un ‘bestseller’ – e, dall’altro, programmi viso e corpo che affrontano problemi esterni come lucidità o acqua. drenaggio. . È “uno spazio per le persone che vogliono prendersi cura di sé in modo più olistico”, ci spiega John.

Nei programmi benessere l’alimentazione è una chiave essenziale per raggiungere l’obiettivo, mentre nei programmi viso e corpo, oltre all’alimentazione in alcuni casi, sono fondamentali macchinari specifici come laser o GPL. “Hanno una vasta gamma di dispositivi per trattamenti multipli”, ci dice June.

Tra tutti i suoi servizi segnaliamo l’idroterapia del colon, che seguendo alcune linee guida nutrizionali permette di purificare i filtri dell’organismo contro infiammazioni, ossidazioni, ecc. Un trattamento che combina laser ringiovanente, peeling e mesoterapia per il viso per grandi risultati. Tuttavia, June spiega che se il suo centro eccelle in qualcosa è educare sull’importanza del lusso e della bellezza.

Per quanto riguarda le cure in questo periodo specifico dell’anno come l’estate, giugno è particolarmente concentrato sull’idratazione e sulla pulizia, poiché la protezione solare, che non può mancare, è solitamente costituita da filtri chimici che si ossidano sulla nostra pelle e possono avvelenarci.

Puoi trovare lo studio in 8 Mikeletes Street a Donostia e maggiori informazioni sul loro lavoro sul loro profilo Instagram. ti piacerà!

