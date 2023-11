Che tempo farà al Gran Premio di Abu Dhabi di Formula 1 2023?

Dopo una lunga stagione in cui Max Verstappen e la Red Bull Racing si sono laureati campioni del mondo, la Formula 1 calerà il sipario sul 2023 dopo il Gran Premio di Abu Dhabi, che si disputerà questo fine settimana in un clima molto rilassato.

Orari del fine settimana ad Abu Dhabi:



Meteo per la gara F1 di Abu Dhabi del 2023

giorno tempo Temperature massime e minime Possibilità di pioggia venti Venerdì 24 novembre Chiaro 28°C – 24°C FP1: 0% FP2: 0% Velocità massima 15 km/ora Sabato 25 novembre Chiaro 27°C – 25°C FP3: 0% Valutazione: 0% Velocità massima 30 km/h Domenica 26 novembre Chiaro 28°C – 25°C Razza: 0% Massimo 13 km/h

In questa stagione, la Formula 1 ha visto diversi fine settimana incerti e complicati dal punto di vista meteorologico, e infatti il ​​Gran Premio dell’Emilia-Romagna è stato annullato a causa dell’alluvione che ha devastato la regione.

Tuttavia, da quel momento in poi la massima categoria del motorsport chiuderà la pista con tempo più calmo Fatta eccezione per raffiche di vento che in qualifica potranno raggiungere velocità fino a 30 km/h E rendere la vita molto difficile ai piloti in Q1, Q2 e Q3, La F1 avrà un momento speciale per concludere la festa.

Le temperature per tutto il fine settimana saranno stabili e intorno 28°C massima e 24°C minimache faciliterà il lavoro dei team, così come la pioggia, completamente esclusa venerdì, sabato e domenica sul circuito di Yas Marina, che darà nuovamente l’addio alla stagione.

