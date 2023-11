EvieLettura: 3 minuti.

Panama prenota il suo biglietto per la Copa America 2024 I Canaleros hanno battuto nuovamente la Costa Rica qualificandosi al torneo continentale del prossimo anno.

Città di Panama, 22 novembre (EFE). La Lega Calcio Panamense e i dirigenti di 10 club femminili hanno deciso mercoledì di sospendere il torneo a causa “delle condizioni avverse che attraversa il Paese”, e sono entrati in una grave crisi per un mese, dopo un’ondata di anti-proteste . -Estrazione.

“La Women’s Football League non potrà concludere i suoi lavori a causa delle circostanze avverse che sta vivendo il nostro Paese (Panama). Siamo profondamente dispiaciuti per questa situazione, che ha influito sul normale svolgimento del torneo ed è stata limitata a soli due giorni”, si legge nella nota diffusa dalla Lega.

Il campionato di calcio femminile di Panama è stato sospeso a causa delle proteste. EFE/ Bienvenido Velasco

Panama è in crisi da quasi un mese Una crisi interna dovuta a un’ondata di proteste contro l’accordo che rinnova la concessione di Minera Panamauna filiale della Canadian First Quantum Minerals (FQM), per sfruttare la più grande miniera di rame a cielo aperto dell’America centrale.

Nel memorandum si spiega che la decisione è stata presa in base alla sicurezza dei giocatori. La maggior parte di loro sono minorenni e lavoratori dei club.

Nel comunicato si legge: “Le condizioni attuali hanno influenzato non solo le partite, ma anche gli allenamenti regolari, che non consentiranno una vera competizione”.

Va notato che il calcio femminile a Panama sta crescendo rapidamente.Prova di ciò sono le classifiche del 2023 per la prima Coppa del Mondo Senior in Australia e Nuova Zelanda, dove i loro giocatori sono partiti con buone sensazioni.

“Cambiamenti positivi”

Oltre all’interruzione del torneo, la nota indica che ci saranno cambiamenti “positivi” per la prossima stagioneAncora più sorprendente è l’espansione del torneo nei tornei Apertura e Clausura.

“Negli anni 2024 e 2025, la Federazione libanese annuncia ufficialmente lo svolgimento di due tornei all’anno: il torneo di apertura (a partire da gennaio) e il torneo di chiusura (a partire da luglio).”“, rileva il comunicato. Altre modifiche annunciate dalla Lega sono: Le squadre partecipanti saranno divise in due conferenze geografiche, Orientale e Occidentale, a seconda dell’ubicazione delle loro sedi e i tornei di apertura e chiusura della Federcalcio libanese seguiranno il formato della LPF, con la struttura della competizione che comprende: una fase di qualificazione o un turno regolare, la fase di qualificazione (legilla), la fase di semifinale (andata e ritorno) e la finale.

“Siamo impegnati a promuovere e rafforzare il calcio femminile, offrendo più opportunità ed emozioni ogni stagione”, si legge nella dichiarazione della Lega panamense. Evie