Anteprima, partite e dove vedere Las Guerreras

Mondiali di pallamano 2023: gironi e partite in Spagna

La Spagna è stata inserita nel Gruppo G per la prima fase a gironi. Queste sono le squadre che si contenderanno un posto nel girone principale:

Brasile

Spagna

Ucraina

Kazakistan

I concorrenti della Spagna

La Spagna, pur immersa nel ricambio generazionale, parte come la favorita del girone, ma i suoi rivali non saranno facili da superare.

Sulla carta il Brasile è la squadra che potrebbe creare più problemi al Las Gerreras, appena campione dei Giochi Panamericani di Santiago del 2023, dopo aver battuto in finale l’Argentina. La Spagna ha sconfitto la nazionale brasiliana nelle cinque partite ufficiali in cui si è affrontata negli ultimi vent’anni.

Hanno anche un record impeccabile contro il Kazakistan, una squadra che hanno battuto in tutti e quattro gli incontri. Il miglior piazzamento del Kazakistan in Coppa del Mondo è il 18°, ottenuto nel 2007.

L’Ucraina, che ha vinto una medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Atene nel 2004, non si qualifica né agli Europei né ai Mondiali dal 2015. La sua capocannoniera, Irina Glebko, non potrà partecipare ai Mondiali a causa di un infortunio. Ma ha un’assicurazione tra i pali: il portiere Maria Gladon. Il loro miglior piazzamento storico in Coppa del Mondo è stato il quarto posto ottenuto nel 2003. La Spagna non ha mai affrontato questa squadra in un Campionato del Mondo.

Formato della competizione

Le prime tre classificate di ogni girone accederanno al turno principale portando con sé i punti ottenuti in questa prima fase a gironi.

Il Gruppo Sette si incontrerà nel girone principale con le tre migliori squadre del Gruppo Otto, composto da Olanda, Repubblica Ceca, Argentina e Congo.

Si qualificheranno alle qualificazioni dirette, a partire dai quarti di finale, le prime due squadre di ogni girone del girone principale.

Giorni e orari delle partite della Spagna

Las Guerreras gioca quindi queste prime tre partite della fase a gironi (tutte a Frederikshavn in Danimarca):