Jose Sabogal sull’interruzione di corrente a Matute: “Mi rendo conto che la decisione che ho preso ha influenzato un pubblico diverso”

L’Universitario è diventato campione del campionato spagnolo 2023 e lo ha fatto contro l’Alianza Lima, Il suo classico rivale, allo Stadio Alejandro Villanueva, è qualcosa che passerà alla storia per sempre. Ma, Quella notte a La Victoria tutto fu oscurato Dopo che le luci si sono spente per cui i Cream non hanno potuto festeggiare.

Questa decisione ha colpito non solo i giocatori in campo, ma anche i tifosi e il pubblico di Matute, immersi in uno stato di incertezza. Nelle ultime ore Jose Sabogal, direttore di Alianza Lima, ha concordato che questa è stata una sua decisione Ha detto molto di più.

Domenica l’Universitario potrà ricevere la Coppa dei Campioni della Lega Spagnola al Monumental. @accademico

La spiegazione di Jose Sabogal sull’interruzione di corrente nel campo dell’Alianza Lima

“Mi rendo conto che la decisione che ho preso ha influenzato pubblici diversiMi rendo conto e faccio capire che l’obiettivo principale della mia decisione era garantire la sicurezza delle persone, che non ci sono stati feriti, meno morti, e questo è stato raggiunto. “Colgo l’occasione per escludere categoricamente qualsiasi atto deliberato contrario al fair play e al disonore sportivo, e l’obiettivo era quello di garantire la sicurezza delle persone dentro e fuori dal campo”, ha risposto il manager dell’Alianza Lima in un’intervista a Radio L1.

Inoltre, ha spiegato: “La maggior parte delle persone che hanno assistito a questo evento hanno notato che le luci dello stadio si erano spente completamente.”Lo escludo categoricamente, le luci che si sono spente erano quelle dello stadio, il resto delle luci è rimasto acceso. Ciò ha consentito che l’evacuazione avvenisse in tempi record e in tutta sicurezza”.

Questo fatto è ancora oggetto di indagine e non è ancora noto quali multe e sanzioni riceveranno il club. Ma, Jose Sabogal ha già accettato di essere “responsabile delle sue azioni”.. Quello che si sa al momento è che, in primo luogo, il club dovrà sborsare una cifra importante.