Johan Fano è rimasto sorpreso dal nuovo incarico di “Tonchi” Rivera e gli ha inviato un messaggio unico sul suo livello all'università

Gavilán ha illustrato le opzioni di Tunche per la migrazione e ha raccomandato alcune destinazioni. (Video: Dinganesh)

Non c'è dubbio che uno degli uomini della moda in Università dello Sport Lui è José Rivera. Questo è tutto “Tunch” Ha dovuto lottare contro ogni previsione per trovare un posto nell'undici titolare della squadra. 'generoso'. In effetti, ha iniziato il 2024 come terza o quarta opzione, ma poco a poco ha conquistato la fiducia di coach Fabian Bustos. È chiaro che se continuiamo questa tendenza al rialzo, potremmo provare l’opzione della migrazione. In questo senso, Johan Fano Inviagli un messaggio unico per scegliere l'opzione migliore.

“Prima era più complicato. Oggi è più facile uscire. Con tutta la tecnologia e tutto quello che sta succedendo, penso che la possibilità di emigrare sia diventata un po' più facile per i calciatori. Quando ero in Messico, ho segnato un gol e mi hanno trovato fuori sei ore dopo. Adesso si segna il gol e dopo cinque secondi viene pubblicato su tutti i media e social network con 20 ripetizioni“, sono state le sue prime parole alla trasmissione digitale “Mano a Mano” di Denganche.

Allo stesso modo ha apprezzato la crescita del cast 'meringa' Vedeva di avere qualità che risaltavano all'esterno, anche se doveva farlo per gradi, proprio come era successo a lui stesso.

“Penso che “Tunche” abbia tutte le qualità necessarie per la migrazione. Spero che entri nel calcio competitivo, dove lo aiuteranno a crescere. Grazie a Dio, a 28 anni ho avuto l'opportunità di giocare a un calcio superiore a noi, come il calcio colombiano, e per me ha funzionato molto bene. Poi sono passato ad una squadra più competitiva come il messicano. E in quei tornei qualcuno è stato nominato MVP, beh, devo avere qualcosa di buono. “Penso che il successo di un giocatore risieda in questo”, ha commentato.

Johan Fano ha giocato per l'Atlante Messico nel 2010, dove è stato capocannoniere e miglior giocatore. -Crediti: Getty Images

Fu allora che Johan Fano Dedica qualche parola a José Rivera Così da poter raggiungere il successo all'estero, visto che è già stato convocato nella Nazionale peruviana.

“Tunche” Qualunque sia il campionato in cui andrà, dovrà scrivere la storia. Non direi che va in una lega inferiore alla nostra. Visto il livello che sta dimostrando e visto che potrebbe avere un buon posto in Nazionale, spero che vada nel campionato messicano, brasiliano o argentino, dove migliorerà sicuramente. È qui che risiederà il suo successo perché la promozione che otterrà nella sua carriera gli gioverà atleticamente”.

In effetti, la carriera del nativo di Tarapoto si è evoluta dal meno al più. Ha iniziato nell'Unión Comercio, dove si è esibito in piccole sezioni. Poi è passato al Cusco FC e a Carlos A. Manucci, è arrivato fino al 2023 accademicoIn una firma arrivata su richiesta di Manuel Barreto, il direttore sportivo.

Da lì la sua crescita è stata esponenziale, passando dall'essere la terza scelta per la leadership tecnica a competere per la posizione con Alex Valera E Diego Duregaray. completamente “Ciclico” È stato interrogato per la sua scarsa prestazione e “Tunche” sarà il preferito di Fabian Bustos.

Jose “Tunchi” Rivera ha iniziato come sostituto all'Universitario e ora sta lottando per il posto da titolare. -Crediti: Getty Images

Dall'altro lato, Johan Fano Ha ammesso di essere rimasto sorpreso dal cambio di posizione di Rivera Martinez e lo ha elogiato per la doppietta segnata contro l'LDU de Quito in Copa Libertadores.

“Ce l'ha fatta. Attese con impazienza l'occasione. Ciò che mi sorprende è che da quando lo chiamavo ala, non ha mai avuto nove anni. Il primo gol che ha segnato contro il campionato è stato il gol numero 9, di rissa, di opportunismo. La seconda è la sua virtù nella testa”.