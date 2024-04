Shay, Jokic… e Doncic: la lotta per il premio MVP è rovente

La lotta per il premio MVP ha sempre molte sfaccettature nella NBA. Opinioni, punti di vista o argomenti opposti che promuovono un favorito al vertice. Dal 1980, il premio viene deciso da giornalisti sportivi degli Stati Uniti e del Canada, per un totale di 125 membri: tre da ciascuna delle 30 città della MLS e il resto sono emittenti e analisti specializzati di media di altri paesi. Kareem Abdul-Jabbar ha vinto la Coppa più volte con sei, seguito dai cinque Michael Jordan (da cui il premio attualmente prende il nome) e Bill Russell. Con quattro troviamo Willie Chamberlain e LeBron James. E con tre, Moses Malone, Larry Bird e Magic Johnson.

È possibile che Nikola Jokic faccia questo passo se vincerà in questa stagione. L'assist è andato a Joel EmbiidChe non riesce più a difendere il premio perché non ha raggiunto il numero minimo di partite (65) richieste nella firma dell'ultimo accordo, in cui la National Basketball Association ha cercato soluzioni per contrastare Gestione del carico E motivare i giocatori in altri modi. Indipendentemente dal fatto che ci riesca o meno (questo è un altro dibattito), la realtà è che il camerunese (che gareggerà alle Olimpiadi per gli Stati Uniti) è fuori dalla mischia. E che Jokic, il suo avversario, il miglior giocatore del mondo e campione in carica con i Nuggets, potrebbe triplicare. Non di fila, il che avrebbe portato Wilt Chamberlain (1966-1968) e Larry Bird (1984-1986) ad essere gli unici a raggiungere questo obiettivo.. Ma si unirà a quella lista selezionata di giocatori che lo hanno raggiunto tre volte. All'età di 29 anni: cioè con la possibilità di incrementare il proprio conto.

Non sarà facile. Shai Gilgeous-Alexander, dei Thunder, si è affermato come una stella della competizione e sta portando la sua squadra ai suoi momenti migliori Da quando Kevin Durant e Russell Westbrook gareggiano sul ring. Jayson Tatum è il miglior giocatore della migliore squadra, i Celtics con oltre 60 vittorie sono i favoriti per vincere un campionato che non vedono al Garden dal 2008, e l'unico a vincerlo dai tempi di Larry Bird (di nuovo), un'attesa lunghissima per una franchigia con… 17 anelli, la stessa squadra dei Lakers, una battaglia storica in cui vogliono rompere il pareggio. Jalen Brunson, molto in gioco, sta dimostrando di essere il vero leader di una squadra dei Knicks che ha regalato grandi momenti durante la stagione, Al di là dei metodi discutibili di Tom Thibodeau. Anche Giannis Antetokounmpo ha meno potenziale, anche a causa della deriva negativa dei Bucks, anche se le sue statistiche sono enormi. Poi c'è Luka Doncic: lo sloveno sta disputando la migliore stagione della sua carriera, ma sono in pochi a premiarlo.

Di seguito esaminiamo le statistiche per ciascuno di essi e valutiamo le loro opzioni:

Nikola Jokić : 26,4 punti, 12,4 rimbalzi e 9 assist. La sua stagione è brutale, ha messo a segno 64 doppie doppie e 25 triple doppie, è il leader assoluto di una squadra dei Nuggets in cerca di ripetere il titolo e ha fatto uscire la sua squadra dal sonno parziale, l'epitome dell'indifferenza dei campioni. Le loro opzioni potrebbero essere il primo posto in Occidente, in una dura battaglia che ora hanno con i Timberwolves. Questo sarà il suo terzo premio, qualcosa di storico per un giocatore generazionalmente straordinario, a cui manca la potenza verticale ma ha un'enorme efficienza davanti a canestro e un'abilità di passaggio che pochissimi giocatori hanno dimostrato nel tempo. Il trofeo sarebbe più che giusto se alla fine lo vincesse.

Shai Gilgeous-Alexander : 30,3 punti, 5,5 rimbalzi e 6,6 assist. Ha anche 2,3 palle recuperate, leader dell'NBA in quel reparto. Ha all'attivo 45 partite con più di 30 punti, primo anche in quella classifica, ed è il leader di una squadra dei Thunder che sta vivendo il suo momento migliore da un decennio. Sarebbe giusto, ma le sue statistiche sono leggermente inferiori a quelle delle sue controparti. L'intenzione della concorrenza di cercare un volto nuovo dopo tanti anni di dominio degli uomini alti (Jokic, Giannis, Embiid) sarà un argomento destinato a usurarsi. Per il resto sembra complicato.

Luca Doncic : Uno dei miei tre grandi preferiti. Una media di 33,9 punti, 9,2 rimbalzi e 9,8 assist. Lo sloveno è migliorato sotto tutti i punti di vista: è al top in tutte le principali categorie, con una media del 38,2% su tre con 10,5 tentativi a notte, lasciandosi alle spalle percentuali molto criticate nel recente passato. Supera il 78% sui tiri liberi, che è un altro suo punto debole. Ha realizzato 48 doppie-doppie, 20 triple-doppie, ha superato i 30 punti in 36 occasioni, 40 in 11… e ne ha segnati 73 contro gli Hawks, il quarto punteggio più alto di sempre dopo Wilt Chamberlain (100 e 78) e Kobe Bryant (81 ). La sua prestazione è costante e i Mavericks stanno ottenendo un finale impressionante nella stagione regolare, finendo quinti in Occidente e con Kyrie Irving come miglior compagno di squadra. È, statisticamente, il più meritevole del premio. Ma glielo daranno?

Giasone Tatum : 27 punti, 8,2 rimbalzi e 4,9 assist in media. Qui entriamo in una dicotomia molto particolare: i Celtics sono la migliore squadra della NBA e l'attaccante è il migliore di quella franchigia. Molte sere, gli enormi punteggi dei Verdi li chiamano riposo (in media meno di 36 minuti) e non riescono ad accumulare tante statistiche quanto i loro rivali. In un'altra epoca, Il miglior giocatore della migliore squadra Tendi a prendere il premio. Sarà così anche questa volta?

Jalen Bronson : 28,2 punti, 3,6 rimbalzi e 6,7 assist. Reduce dalla migliore stagione della sua carriera, la guardia dei Knicks sta dimostrando di poter essere un vero leader, nella sostanza e nella forma. Ha le condizioni, la versatilità e un talento unico nella produzione nonostante la sua altezza (1,88 cm). La folla dei concorrenti gli impedisce di avere molte opzioni, ma i suoi numeri e la sua qualità lo mettono tra i favoriti.

Giannis Antetokounmpo: 30,7 punti, 11,6 rimbalzi e 6,5 assist. La stagione più incerta di sempre per i Bucks, che non vanno nella direzione desiderata. La politica di ingerenza greca ha gravemente danneggiato la sua immagine nell'opinione pubblica, e anche il suo ruolo nel licenziamento di Adrian Griffin e nella successiva firma di Doc Rivers. Con il nuovo allenatore sono 17-18 (30-13 con Griffin) e restano al secondo posto della East Division più per livello che per meriti propri. La reputazione del greco è in dubbio, ma il suo numero resta barbaro.

Quali sono gli standard?

questo è il problema. Ognuno sceglie ciò che vuole in base a ciò di cui ha bisogno, ma la verità è che l'NBA non ci dice mai su cosa basare il trofeo.. Una cosa è certa: i record contano. Inoltre, nella storia ci sono solo tre giocatori ad aver vinto un premio MVP senza che la loro squadra raggiungesse le 50 vittorie: Karl Malone (1998-99) e LeBron James (2011-12). Lo facevano per stagioni assicurazione. Solo Russell Westbrook lo ha fatto, dato che i Thunder hanno raggiunto 47 punti ma hanno segnato una tripla doppia di media per la seconda volta nella storia, dopo che lo ha fatto Oscar Robertson. Ecco perché si discute così tanto, così tante volte, su chi dovrebbe vincere la coppa. Cosa viene offerto? Questo è ciò che conta? Quali sono gli standard reali?

Se guardiamo semplicemente al livello individuale e teniamo presente che stiamo parlando di giocatori che portano la propria squadra a record positivi e presenze nei playoff, Luka Doncic dovrebbe essere il vincitore. D'altra parte, se ci basassimo sul record della squadra, Tatum, Jokic o Shay sarebbero i favoriti. Questo è il dibattito eterno, permanente, duraturo e sostenibile. Ci sono state molte stagioni individualmente straordinarie che non si sono concluse con il premio in tasca al protagonista. E ci sarà sempre chi parlerà della possibilità che i partiti non vincenti rubino o scappino. La verità è che, alla fine, il premio MVP può essere giustificato ogni anno. E ogni anno si potrebbe sostenere che il vincitore sarebbe dovuto essere qualcun altro. in un modo o nell'altro, Che differenza fa?. Questa stagione questi sono i favoriti. Può esserne rimasto solo uno. È quello che è.

