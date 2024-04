David Ferrer: dalla corte all'ufficio | Giro dell'ATP

Barcellona

David Ferrer: dalla corte all'ufficio

L'ex numero tre del mondo è il direttore del torneo ATP 500 su terra battuta

09 aprile 2024

David Ramos/Getty Images



David Ferrer ha concluso la sua carriera con un record di 30-15 a Barcellona.

A cura dello staff di ATPTour.com/es

Sono passati cinque anni dall'ultima volta che il pubblico dell'Open Banc Sabadell di Barcellona ha visto David Ferrer giocare sui campi del Real Tennis Barcelona – 1899. Quello che forse nessuno sapeva allora era che l'ex numero tre del PIF ATP Rankings sarebbe presto diventato il manager di questo Club. Il torneo sui 500 metri in terra battuta.

Coincidenza o no, quell'addio è avvenuto nel 2019 contro Rafael Nadal, il giocatore più vincente del Barcellona con 12 corone, e proprio l'avversario che gli ha impedito di alzare al cielo il trofeo Conde di Godot anche in quattro finali.

Nel 2008, 2009, 2011 e 2012, la finale sulla terra catalana fu la stessa: Nadal-Ferrer. E anche il risultato. “Alla fine ho perso tutte le finali, ma la partita del 2011 è stata probabilmente quella in cui ho avuto più possibilità di vincere”, ha ammesso il nativo di Alicante ad ATPTour.com. “Nel 2008 ho perso in tre set, ma penso che fossi lontano dal battere Rafa”.

Il suo dominio sulle Isole Baleari durante questo secolo ha aiutato la Corte Centrale a portare oggi il suo nome. Nadal non è stato solo un muro di fronte a Ferrer, ma anche di fronte al resto dei contendenti al titolo a Barcellona.

Naturalmente, l'attuale direttore del torneo ha visto come il suo connazionale lo ha separato dal titolo fino a otto volte. Alcuni di questi sono il Roland Garros (2013) o l'ATP Masters 1000 di Roma (2010) e Monte Carlo (2011). Ferrer vede però solo aspetti positivi nella sua rivalità in campo con Nadal.

“Almeno Godot”, ha scherzato l'alicante quando gli è stato chiesto quanti titoli avrebbe vinto senza Nadal. “Rafa mi ha reso senza dubbio un tennista migliore. Sii più ambizioso, voglio migliorare e sviluppare il mio gioco di tennis. Ho visto che in lui e questi aspetti di Rafa, essendo un giocatore speciale, mi hanno fatto venire voglia di imitare le cose di lui che mi ha aiutato a diventare un giocatore molto regolare e coerente”.





A parte gli episodi memorabili del torneo Lexus ATP Head2Head contro Nadal, sotto forma di quelle quattro finali, Ferrer ha avuto una lunga carriera nel torneo che arbitra oggi. In tutto si tratta di 15 iscrizioni, la prima risale al 2003, quando aveva 21 anni.





“Ricordo il mio debutto contro Albert Portas (Campo 1), perché era il torneo in cui sognavo di giocare da quando avevo sei anni, quando andavo con i miei genitori a vedere i miei modelli giocare a judo”, ricorda l'alicante. . Prima di aggiungere: “Lascio anche l'affetto che ho sempre ricevuto dai tifosi del Barcellona e dal club RCTB”.

Adesso, senza la racchetta in mano, provava ancora questa emozione nel torneo che era diventato il suo ufficio di lavoro. La sua esperienza da giocatore è una grande risorsa che applica al Barcelona Open Banc Sabadell.

“Direi che il passaggio da giocatore a regista, a livello personale, è molto gratificante”, dice. “Impari come gestire un torneo e il grande lavoro che c'è dietro, lavorare in squadra e vedere la professionalità delle persone che lavorano per organizzare un torneo di una settimana, trascorrendo l'intero anno prestando attenzione ai più piccoli dettagli.

Ferrer aggiunge: “Quando sei un giocatore, non sei consapevole di tutto quello che c'è dietro il torneo, quindi hai tutte le strutture necessarie per giocare”. “Questo è normale. Il giocatore si concentra solo sul gioco del tennis e sulla sua vita quotidiana.”

Tutti i dettagli sono pronti per la 71esima edizione del torneo, che è ormai alle porte. Il mio ruolo è quello di far sentire il giocatore a casa e che gli stadi, i trasporti, gli hotel, le strutture familiari e gli orari siano i migliori per lui, anche se influiscono molti fattori, come il torneo stesso, e anche la televisione e il pubblico. Interessi.”

“Alla fine impari ad affrontare tutto”, spiega. “È un lavoro in cui sono molto grato di avere l'opportunità di imparare da un altro campo.”

Nel 2024, David Ferrer dà il benvenuto a una formazione di lusso che comprende lo stesso Nadal, l'attuale campione Carlos Alcaraz (2022-23), Stefanos Tsitsipas e Andrey Rublev. quasi nulla.