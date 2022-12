Soufiane Amrabat è diventato il capitano del Marocco in campo

L’offerta per la Coppa del Mondo ha suscitato l’interesse di club come il Liverpool

Il Marocco è stato colto alla sprovvista da tutto il mondo nelle semifinali di Qatar 2022. Nessuno contava sul fatto che riuscissero a superare il primo turno, dato che Belgio e Croazia partivano come favorite nel proprio girone e si parlava di opzioni per il Canada. Il Marocco non si è qualificato, ma è stato primo nel gironelasciando i belgi, e lungo la strada già partiti ad altri favoriti per il titolo, come Spagna e Portogallo. La difficoltà aumenta con Semifinale contro la Franciama si considerano già capaci di tutto.

Soufiane Imrabat, 26 anni, è l’anima della squadra. Li spinge tutti dalla posizione di centrocampo. I suoi soffietti hanno impressionato Luis Enrique e il centrocampista della Fiorentina è stato uno dei più grandi successi del torneo. Nato in Olanda, si è formato all’Utrecht e al Feyenoord prima di trasferirsi al Bruges, all’Hellas Verona e infine alla Fiorentina..

Tuttavia, la sua splendida fidanzata è stata la Coppa del Mondo del Qatar del 2022. La sua fede è incrollabile. Con i suoi sforzi sul campo, puoi dire che crede in ogni partita. Non dà una palla da perdere e il suo sogno rimane.

Con una borsa del ghiaccio alla caviglia per uno dei suoi tanti colpi contro il Portogallo, Amrabat ha spiegato che il segreto del Marocco è molto semplice. “Consiste nel difendere molto bene, lo abbiamo fatto per tutto il torneo. Abbiamo dimostrato grande spirito combattivo. L’individualità è importante nel calcio, ma è la squadra migliore che fa la differenza”.

La sua ambizione ha raggiunto il limite dopo aver fatto la storia con il Marocco. È la prima squadra africana a raggiungere le semifinali”.Perché non possiamo vincere la Coppa del Mondo? ” si chiese con una faccia molto seria. Non capiva del tutto come la stampa occidentale continuasse a non dare abbastanza credito alla sua squadra dopo tutto quello che aveva realizzato.

desiderabile in Europa

Lo spettacolo della Coppa del Mondo ha causato Club come il Liverpool erano interessati a luiMa Amrabat ora non pensa ai club. La settimana che lo attende con una semifinale e un’altra davanti a sé, sia per il terzo, quarto o ultimo postomolto importante per perdere la concentrazione con i canti delle sirene.

E il centrocampista ha ammesso che l’usura contro la Spagna ha avuto il suo pedaggio, “e Siamo partiti stanchi e meno attivi contro il PortogalloMa questo è il Mondiale e devi dare il massimo”.

Amrabat ei suoi compagni accompagnarono Per il popolo marocchino e arabo ai Mondiali. E anche per la sua famiglia, che ha detto di sentirsi “così orgoglioso, piangevano, Per questo giochi a calcio. Per vivere questi momenti e vedere la felicità di chi ti sta accanto. Molto bella “.

La partita contro la Francia andrà oltre l’aspetto sportivo. La popolazione del Marocco residente in Gallia è in continuo mutamento con la tua scelta. Circa 20.000 persone sono venute agli Champs Elysees a Parigi Ci sono stati 42 arresti.

Il duello diretto contro i francesi causerà La tensione è maggiore. Gioco ad alta posta in gioco sia a Doha che in Europa.