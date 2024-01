Lo studente universitario giocherà un'amichevole con un top player del continente

accademico, l'ultimo campione di calcio peruviano, vuole continuare sulla stessa strada nel 2024 e per questo dovrà chiedere di più. La Direzione Sportiva lo sa ed ecco perché Si è confermato la prima amichevole internazionale per misurare il livello della squadra. L'avversario sarà uno dei migliori della Colombia e giocherà negli Stati Uniti.

Campione Universitario Perù 2023 accademico

Si tratta dell'Atletico Nacional e lo stadio sarà a Miami, più precisamente al DRV PNK Stadium. Questa partita si svolgerà domenica 14 gennaio alle 18:00 (ora del Perù).. Al momento tutto indica che entrambi i club faranno del loro meglio per rispettare questo impegno.

Anche se non è stato ancora confermato, Sembra che l'Universitario giocherà un'altra amichevole nel Paese nordamericano. Tuttavia, il concorrente non è stato ancora determinato. L'idea è che le Merengues giochino due partite lì e arrivino nel migliore dei modi in Perù per proseguire la preparazione.

Questo sarà uno dei primi test di Fabian Bustos con l'Universitario, che torna quest'anno per giocare il duro torneo CONMEBOL Libertadores. Inoltre, deve difendere il titolo nazionale nel suo centenario.