Gauff e Svitolina avanzano in Nuova Zelanda

Goff si è svegliato presto in Nuova Zelanda. Photosport tramite AP

L'americana Coco Gauff e l'ucraina Elina Svitolina La prima e la seconda testa di serie si sono qualificate per i quarti di finale del campionato di Auckland dopo aver sconfitto rispettivamente la ceca Brenda Fruvertova e la britannica Emma Raducanu.

vuoto, detentore del titolo, È stato condannato al passaggio sulla corsia preferenziale. In un'ora e dieci minuti fu eliminato Frovertova 6-3, 6-0 Ora affronterà i francesi Varvara GrachevaL'ottava testa di serie, che ha sconfitto la svizzera Lulu Sun 6-3, 6-4.

La ceca è stata la prima a rompere il servizio dell'avversaria, ma la nordamericana ha risposto con forza passando da 1-2 a 6-3 per mettere sulla buona strada la sua vittoria, e ha chiuso con la vittoria. 'ciambella' Nel secondo quarto.

Più difficile per la Svitolina contro il Raducano, che doveva tornare a vincere 6-7(5), 7-6(3) e 6-1. I cechi si misureranno nei quarti di finale Maria Bouzkovail quinto favorito.

L'ucraina si è ripresa dalla brutta partenza. Dopo aver perso 1-4 e 2-5, è riuscita a strappare due volte il servizio britannico, anche se non ci è riuscita nel tie-break, ma nel secondo set ha saputo recuperare dopo 1-3 per allungare la partita. all'estremità. Il terzo gruppo, a differenza del secondo gruppo in cui Raducano non era più un'opzione.