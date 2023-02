Chi sono gli eroi del capitolo più romantico e devastante di The Last of Us?

molto tempo è il nome di una delle canzoni più famose di Linda Ronstadt. Pubblicato nel 1970, è un caposaldo della cultura popolare del mondo distopico posta tus, la serie HBO iniziata quando un’infezione fungina nel 2003 ha devastato l’umanità.

Il terzo episodio del romanzo prende il titolo della creazione dell’artista, perché la include in una scena chiave e perché il suo ritmo corrisponde allo spirito della storia che racconta, la storia romantica di Bill e Frank, due sopravvissuti che si incontrano dopo il apocalisse. E innamorarsi. “Perché ho fatto tutto quello che so per cercare di farti mia / e penso che ti amerò per molto tempo.Bell canta nella sua interpretazione per pianoforte del tema di Ronstadt.

Sebbene abbia segnato un significativo allontanamento dalla storia centrale, che ruota attorno a Joel (Pedro Pascal) ed Ellie (Bella Ramsey), il capitolo è stato celebrato da critici e spettatori, che ne hanno apprezzato l’accuratezza della scrittura, le interpretazioni impeccabili e i personaggi principali . Il modo in cui rafforza ciò che deve venire per i protagonisti.

“Ho sentito che il testo era molto ricco e completo.“, Lui dice Culto Murray Bartlett, l’attore che interpreta Frank nel romanzo. “Ricordo di essere rimasto lì, guardando Bill suonare il piano, e desiderando emotivamente che fosse fuori dal mio controllo. Mi ha davvero colpito come un meraviglioso tipo di connessione con la dinamica tra questi due personaggi, che si sviluppa in modo così organico in quel momento. “

Nick Offerman, che interpreta Bill, descrive quel momento come “terrificante”. “Come attore non ho interpretato molti ruoli con tali momenti di vulnerabilità”, osserva, oltre a descrivere il suo personaggio come “un ragazzo molto sicuro di sé, tranquillo che si fa gli affari suoi”.

Conosciuto come Ron Swanson Parchi divertimento e resortl’attore scommetteva su Craig Mazin, co-fondatore di L’ultimo di noiche segue il tipo di convinzioni di Vince Gilligan (Peccato), attinge a un talento solitamente associato alla commedia per dare vita a un ruolo drammatico.

Offerman e Bartlett condividono una mancanza di conoscenza del mondo dei videogiochi, un’idiosincrasia che non è stata in alcun modo uno svantaggio nel processo. In effetti, i creatori della produzione hanno detto al cast di evitare di avvicinarsi troppo al videogioco del 2013 su cui si basa la prima stagione (è stato rinnovato per un secondo prima della messa in onda del terzo episodio).

“Fortunatamente, l’ultimo videogioco a cui ho giocato è stato nel 1998”, dice Offerman con una risata. Craig ha detto: Questa storia non è realmente nel gioco. È vero, Quando una sceneggiatura è fantastica, una delle cose che la rende fantastica è che risponde a tutte le tue domande.“.

Il capitolo introduce modifiche sostanziali alla storia originale, ma con uno scopo: dare maggior peso all’incarico che Joel assegna a Ellie, un’adolescente che deve inavvertitamente guidare attraverso gli Stati Uniti mentre è minacciata dagli infetti e dal regime totalitario. D’altra parte, racconta una storia d’amore sincera nel bel mezzo di un mondo che crolla, e apre nuovi orizzonti per questo tipo di serie e film post-apocalittici.

Craig (Mazen) è bravissimo a scrivere che ha una profonda dolcezza, ma non aspro. Questo tipo di romanticismo mi colpisceBartlett ammette.

Nel frattempo, il suo collega sottolinea il lavoro del class director Peter Hoare, che in precedenza aveva diretto la serie britannica È un peccato. “Le vulnerabilità e le parti spaventose di questo episodio sono rese più confortanti e dolci dal suo tenero protagonista”, osserva.

Il terzo capitolo di L’ultimo di noi Disponibile su HBOMax. Il quarto spettacolo sarà presentato in anteprima sulla piattaforma e su HBO questa quinta domenica alle 23:00.