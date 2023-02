mondo | Storico: l’intelligenza artificiale applicata all’arte è intrattenimento Intelligenza artificiale | tendenze

datato arte E un esperto di Intelligenza artificiale Emily L. Spratt ritiene che nuovi strumenti per la creazione di contenuti Immagini Con l’intelligenza artificiale sono di più “intrattenimento” Cos’è l’arte, nonostante le sue incredibili possibilità.

Strumenti come Dall-E, Midjourney e Stable Diffusion hanno preso d’assalto il mondo dell’arte con la loro capacità quasi istantanea di trasformare le parole in immagini.

Basta scrivere o dire qualcosa di simile “Brad Pitt su una navicella spaziale in stile Mondrian” Per ottenere in pochi secondi una foto a colori dell’attore che rema tra le stelle.

integrazione deterministica

Nonostante il fatto che le aziende tecnologiche presentino i loro strumenti come un modo per liberare l’arte, l’idea di democratizzazione lui “troppo semplicistico” E “ingenuo”Secondo Sprat.

Questi strumenti sono soprattutto “Un modo per incoraggiare l’uso di grandi piattaforme Internet, che ovviamente avvantaggia queste aziende”lui spiega.

Spratt ritiene che i confini tra intelligenza artificiale e altre tecnologie si stiano sfumando, riferendosi al software di manipolazione delle immagini già ampiamente utilizzato.

“Credo che in futuro l’IA integrerà l’architettura già esistente della fotografia digitale”.

“Sarebbe difficile da evitare perché permea tutte le nostre interazioni digitali, spesso a nostra insaputa, soprattutto durante la creazione, la modifica o la ricerca di immagini”.aggiunge Spratto.

Sai creare capolavori?

Oltre ai semplici strumenti Internet, molti artisti lavorano utilizzando i propri algoritmi e database.

Le sue opere si vendono per decine o addirittura centinaia di migliaia di dollari.

Emily L. Spratt evidenzia l’artista tedesco Mario Klingmann, che ha realizzato il suo lavoro “Serie di intrattenimento iperdimensionale, Bestary” È uno dei più citati.

“È un video di figure apparentemente organiche che vengono trasformate in modo permanente e somigliano temporaneamente ad animali riconoscibili”Spratt spiega.

“Onestamente, crea un po’ di confusione, ma funziona bene come commento sulle linee che dividono la materia e l’immateriale, e sui limiti di queste IA per ricreare il mondo”..

Per Spratt, l’arte di Klingemann solleva interrogativi sull’intelligenza artificiale come mezzo di espressione e, più in generale, sulla natura della creatività.

confini con l’arte

Lo sviluppo dell’intelligenza artificiale che genera immagini viene accelerato con la creazione di ImageNet, che è un database di immagini che vengono taggate, cioè indicizzate per parole chiave.

Nel 2018, un gruppo francese ha lanciato il nome “buon senso” (“Chiaro” in spagnolo) Ha venduto un’opera per più di $ 400.000 USD, affermando che è stata “generata” dall’intelligenza artificiale.

La vendita ha suscitato polemiche quando Clear ha ammesso di aver utilizzato l’algoritmo dell’artista e programmatore americano Robbie Barratt.

“Il motivo per cui l’ovvio lavoro sta vendendo, specialmente a questo prezzo, è in gran parte perché è stato annunciato come il primo lavoro generato dall’intelligenza artificiale ad essere venduto in una grande casa d’aste”.dice Spratt.

“In effetti, è stato il mercato dell’arte che sta sperimentando l’esposizione di un’opera d’arte prodotta dall’intelligenza artificiale in linea con i canoni del settore”.Spratt spiega.

All’epoca c’era molto interesse a unire arte e tecnologia, ma la crisi del settore tecnologico ha smorzato quell’entusiasmo.

Grandi case d’asta come Christie’s o Sotheby’s hanno creato diverse piattaforme per la vendita di queste opere digitali.

“È come se non volessero macchiare l’arte con queste nuove esplorazioni digitali”.dice Spratto.

Aggiunge che i critici d’arte devono ancora mettersi al passo per imparare a distinguere tra buono, cattivo e mediocre.

“Sfortunatamente, il discorso sull’arte generata dall’intelligenza artificiale non è ancora pronto, ma credo che sia in arrivo e dovrebbe emergere dal regno della storia dell’arte”.insiste Emily L. Spratt.

(Con informazioni da AFP)