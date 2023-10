Chiederai asilo negli Stati Uniti? Hanno cambiato i documenti questa settimana

Se sei uno dei fortunati immigrati che hanno ricevuto un ordine di espulsione dagli Stati Uniti, che è stato annullato da un giudice e che ora hanno la possibilità di chiedere asilo nel paese nordico, è importante sapere che a partire da questa settimana il governo ha modificato la documentazione per fornire questa risorsa legale.

Segnala per serie Univisión, ispanico, ti ha spiegato cosa dovresti sapere se vuoi chiedere asilo negli Stati Uniti dopo che un tribunale per l’immigrazione ha annullato il tuo ordine di espulsione.

Da lunedì 16 ottobre 2023 è disponibile un nuovo modulo da utilizzare per presentare la domanda di asilo in questo caso. Questo è il modulo I-589 (Richiesta di asilo e prevenzione dell’allontanamento), che è stato aggiornato dall’USCIS (USCIS in inglese). Se non utilizzi questo modulo, potresti riscontrare ritardi o perdere la possibilità di rimanere nel Paese.

Cambia il modulo per chiedere asilo negli Stati Uniti

L’USCIS ha inoltre informato che se hai già presentato una richiesta di asilo davanti al tribunale per l’immigrazione che nega o respinge il tuo caso, devi inviare il modulo I-589 insieme a qualsiasi informazione aggiuntiva o aggiornata pertinente alla tua richiesta.

Inoltre, ti consigliamo di inviare il suddetto modulo in un luogo sicuro (“lockbox”) corrispondente al tuo luogo di residenza. Cos’è un luogo sicuro? Questo è il luogo in cui l’USCIS elabora e invia moduli e procedure di immigrazione in modo sicuro e confidenziale.

Allo stesso modo, hanno raccomandato che se la tua espulsione viene annullata, dovresti anche allegare alla tua domanda di asilo la prova che hai già un’altra domanda in elaborazione e, naturalmente, inviare una copia attestante che la tua espulsione è stata terminata o annullata.

Attualmente, negli Stati Uniti, ci sono più di 900.000 casi di asilo pendenti e, a causa di questa impasse, i casi di asilo possono richiedere mesi o addirittura anni per essere risolti.