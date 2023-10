Ha espresso il suo apprezzamento per la cooperazione vietnamita-indiana nel campo della difesa e della sicurezza

È quanto ha indicato il primo ministro vietnamita Pham Minh Chinh, ricevendo ieri nella capitale il ministro degli Esteri del Paese dell’Asia meridionale, Subrahmanyam Jaishankar, che martedì si recherà a Ho Chi Minh City per concludere una visita di tre giorni. Per questa nazione indocinese.

Durante l’incontro, Minh Chinh ha chiesto all’India di continuare a sostenere il Vietnam nella preparazione e nel miglioramento della capacità delle sue forze di sicurezza e difesa, nonché nel rafforzamento delle relazioni bilaterali nel campo della sicurezza informatica.

Il Primo Ministro vietnamita ha inoltre sottolineato i punti di forza complementari tra le due economie e ha esortato le autorità competenti a lavorare per aumentare il commercio bilaterale a 20 miliardi di dollari.

In questo senso, si richiede che ciascuna parte faciliti l’apertura del mercato per i prodotti dell’altra parte, riduca l’applicazione delle barriere commerciali e crei un corridoio adeguato per le attività commerciali e di investimento.

Minh Chinh ha anche espresso la speranza che l’India incoraggi le grandi aziende a investire in Vietnam in aree di importanza strategica come le infrastrutture, i porti marittimi, la logistica, l’esplorazione e lo sfruttamento di petrolio e gas e le energie rinnovabili.

Ha aggiunto che le due parti dovrebbero espandere attivamente la cooperazione in nuovi settori come la trasformazione digitale, la risposta al cambiamento climatico, la transizione energetica e la crescita verde.

Il Primo Ministro ha elogiato il successo dell’organizzazione del 18° incontro del Comitato congiunto Vietnam-India per la cooperazione economica, commerciale, scientifica e tecnologica, che si è riunito qui lunedì sotto la presidenza di Jaishankar e del suo omologo vietnamita Bui Thanh Son.

Durante l’incontro, ha riferito VNA, le due parti hanno esaminato e valutato lo sviluppo delle relazioni bilaterali rispetto all’edizione precedente, tenutasi nel 2020, oltre a pubblicare il Piano d’azione di partenariato strategico globale Vietnam-India per il periodo 2021-2023.

Hanno inoltre chiesto di accelerare lo sviluppo di un piano d’azione per il periodo 2024-2026 e di continuare a rafforzare le relazioni nei settori della difesa e della sicurezza, e hanno deciso di rafforzare i negoziati con l’obiettivo di firmare un memorandum d’intesa per la cooperazione giudiziaria.

Jaishankar ha affermato che l’India considera il Vietnam un partner importante nella regione per l’attuazione della politica “Azione Est” e ha ribadito il sostegno del suo Paese al ruolo centrale dell’Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN) e ai suoi principi fondamentali nella risoluzione del problema. Questioni regionali.

