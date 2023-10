La maggioranza non ha fiducia nelle misure adottate contro l’insicurezza dei cittadini peruviani

Il sondaggio Ipsos rileva che il 70% dei peruviani non crede che la dichiarazione di emergenza, applicata in quattro delle 42 province di Lima e in otto province della provincia settentrionale di Solana, otterrà maggiori risultati e solo il 27% la pensa diversamente. .

Nonostante ciò, il ministro dell’Interno Vicente Romero, che la settimana scorsa ha ricevuto forti critiche, interrogato in sessione plenaria dal Parlamento, da legislatori di diverse posizioni insoddisfatti della politica ufficiale di sicurezza dei cittadini, ha sottolineato che lo stato di emergenza ha ridotto il numero dei crimini commessi da persone.

La pubblicazione dell’inchiesta è coincisa con l’uccisione di ieri da parte di sicari di un soldato di 17 anni, che era nel suo giorno libero e indossava abiti civili, in pieno giorno e nella zona di San Martin de Porres, una delle zone rimaste. In stato di emergenza.

D’altra parte, secondo il sondaggio, il 76% ritiene che la presidente Dina Boluarte non sia impegnata nella lotta alla criminalità a Lima, la città con il più alto tasso di criminalità del paese, e il 18% crede che lo sia.

Il sindaco di Lima, Rafael López Aliaga, un esponente di estrema destra che sostiene misure estreme contro il problema della criminalità, come la pena di morte, non è impegnato nella lotta alla criminalità, secondo il 56% degli intervistati, mentre il 37% ritiene di no. impegnato nella lotta alla criminalità. L’opposto.

Il 47 per cento degli intervistati ha invece invocato la competenza della magistratura, della procura (29) e della polizia nazionale (25).

Per quanto riguarda le aree in cui la polizia deve migliorare, gli intervistati da Ipsos hanno menzionato l’efficienza e la velocità nelle loro azioni (40%), l’onestà (38%), il lavoro di intelligence (35%) e il rapporto con il pubblico (3,4%). .

OMR/Ms