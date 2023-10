Il governo libanese afferma la sua piena solidarietà alla Palestina

Dopo una serie di incontri, il Primo Ministro ha indicato che esiste una completa unità libanese a sostegno della Palestina, “ma nessuno è interessato ad intraprendere l’avventura di aprire un fronte dal sud del Paese, perché i libanesi non lo possono tollerare. ” “.

A questo proposito Mikati ha sottolineato che il Libano è nell’occhio del ciclone e l’intera regione si trova in una situazione difficile e nessuno può prevedere cosa potrebbe accadere.

Il primo ministro ha precisato che nelle circostanze attuali il governo lavora per la pace, “ma la decisione di entrare in guerra è nelle mani di Israele”. In questo senso ha invitato a dissuaderlo e a fermare le sue provocazioni per non suscitare tensioni.

L’autorità ha confermato che da giovedì scorso si sono tenute più di cinque riunioni del comitato di gestione dei disastri, nonché lo sviluppo di contatti politici con funzionari di Stati Uniti, Francia, Turchia, Giordania, Qatar, Canada e Regno Unito.

Mikati ha invitato i libanesi a unirsi per eleggere un presidente della repubblica alla luce del continuo vuoto di potere e per formare un governo inclusivo per dimostrare un interesse globale e globale per la nazione.

In questo contesto, il Primo Ministro ha spiegato che i contatti regionali e internazionali in corso esercitano forti pressioni per raggiungere un cessate il fuoco a Gaza.

Dal 7 ottobre, un clima di tensione ha prevalso al confine meridionale del Libano in seguito al lancio dell’Operazione Al-Aqsa Flood da parte della resistenza palestinese contro l’occupazione e il genocidio israeliani.

M/AA