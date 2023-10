Il Presidente del Vietnam riceve il Presidente della Duma di Stato russa

Volodin era arrivato in questa capitale il giorno prima e, secondo il sito web dell’Assemblea Nazionale (parlamento), ha successivamente visitato il mausoleo del presidente Ho Chi Minh, ha deposto una corona di fiori al Monumento agli Eroi e ai Martiri e ha visitato la Camera delle Tradizioni del Legislatura vietnamita.

Ha parlato anche con il presidente dell’Assemblea nazionale Vuong Dinh Hue, il quale ha sottolineato che la Russia è sempre stata una priorità assoluta nella politica estera del Vietnam.

Dinh Huy ha sottolineato l’importanza della visita di Volodin, che secondo lui contribuisce a rafforzare l’amicizia e la cooperazione parlamentare in particolare, e tra i due paesi in generale, e ha sollecitato il rafforzamento dei progetti congiunti di cooperazione nel campo della scienza e della tecnologia.

Lui ha aggiunto che il Vietnam vorrebbe rafforzare la cooperazione nel campo della formazione professionale, nonché riprendere e concludere presto i negoziati sull’accordo intergovernativo che permetterà di regolamentare l’assunzione dei cittadini vietnamiti per lavorare nella Federazione Russa.

Egli ha sottolineato che, inoltre, è interessato ad aumentare la cooperazione turistica, a superare le difficoltà nella riapertura dei voli diretti tra le capitali dei due paesi e a rafforzare gli scambi interpersonali e la cooperazione tra le località.

Per quanto riguarda l’obiettivo che il commercio bilaterale raggiunga i 10 miliardi di dollari entro il 2030, il capo della legislatura vietnamita ha proposto che la Russia indaghi e prenda in considerazione la semplificazione delle procedure per l’importazione di prodotti agricoli e acquatici vietnamiti.

Ha anche accennato alla necessità di rafforzare i negoziati e completare l’accordo di libero scambio tra il Vietnam e l’Unione economica eurasiatica, e ha ribadito l’importanza della cooperazione nei settori del petrolio, del gas e dell’energia, che è un pilastro importante del partenariato strategico globale tra i due paesi.

Da parte sua, Volodin ha accettato di sottolineare i buoni progressi raggiunti dalle relazioni bilaterali e ha classificato il Vietnam e la Russia come amici strategici. Tuttavia, ha osservato che le due parti dovrebbero cercare nuove forme di cooperazione per sviluppare ulteriormente queste relazioni.

Egli ha osservato che, sebbene nella Duma di Stato della Federazione Russa siano presenti rappresentanti di cinque partiti politici, tutti i parlamentari vogliono e sostengono lo sviluppo delle relazioni di cooperazione con il Vietnam.

La Commissione di cooperazione parlamentare è finora il primo e unico meccanismo di questo tipo firmato tra l’Assemblea nazionale vietnamita e un organo legislativo straniero, e la sua seconda sessione – prevista per oggi – è stata rinviata dal 2020 a causa dell’epidemia di Covid-19.

