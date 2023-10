Il Segretario generale delle Nazioni Unite avverte che il Medio Oriente è “sull’orlo del baratro”

Domenica il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres ha invitato Hamas a rilasciare tutti gli ostaggi e Israele a consentire l’ingresso degli aiuti umanitari a Gaza, avvertendo che il Medio Oriente è “sull’orlo del baratro”.

“Gaza sta rimanendo senza acqua, elettricità e altri beni di prima necessità”, ha detto Guterres in una nota.

Ha aggiunto che le scorte delle Nazioni Unite di cibo, acqua, forniture mediche e carburante in Egitto, Giordania, Cisgiordania e Israele “potrebbero essere consegnate in poche ore”, aggiungendo che il personale “deve essere in grado di portare queste forniture dentro e attraverso Gaza in modo sicuro”. E senza alcuna restrizione.

Ha invitato Hamas a rilasciare gli ostaggi “immediatamente” e “incondizionatamente”.

“Entrambi questi obiettivi sono validi di per sé. Non dovrebbero diventare merce di scambio e dovrebbero essere implementati perché è la cosa giusta da fare”, ha detto Guterres, aggiungendo che era suo dovere lanciare entrambi gli appelli “in questo momento tragico. ” “In questo momento siamo sull’orlo del baratro in Medio Oriente.”

Israele ha dichiarato guerra a Hamas domenica scorsa, il giorno dopo che ondate di combattenti del movimento hanno attraversato il confine pesantemente fortificato e hanno sparato, pugnalato e sparato a più di 1.400 persone, la maggior parte dei quali civili.

I successivi bombardamenti prolungati devastarono i quartieri e provocarono la morte di almeno 2.670 persone nella Striscia di Gaza, la maggior parte dei quali palestinesi comuni.

Israele ha anche tagliato tutte le forniture di acqua, elettricità e cibo all’enclave costiera densamente popolata, prima di riprendere domenica le forniture di acqua al sud.

L’esercito israeliano ha chiesto ai residenti del nord della Striscia di Gaza, quasi la metà dei 2,4 milioni di abitanti della Striscia, di dirigersi a sud per mettersi in salvo, prima di un previsto attacco di terra.

I gruppi umanitari hanno lanciato l’allarme contro una catastrofe umanitaria nella regione, con quasi un milione di sfollati e palestinesi che lamentano la mancanza d’acqua.

L’esercito israeliano ha dichiarato domenica di aver confermato che 155 persone sono rimaste in ostaggio di Hamas da quando il movimento ha effettuato il sanguinoso attacco della settimana scorsa.

