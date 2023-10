Elezioni presidenziali in Ecuador 2023 in diretta | L’Ecuador elegge il successore di Guillermo Laso

Israele, Nicaragua, Russia e Bielorussia: l’Ecuador sospende il voto in quattro Paesi

Il Consiglio Elettorale Nazionale ha deciso sabato di sospendere il processo di voto in Israele perché la guerra con Hamas impedisce di garantire la sicurezza dei 293 ecuadoriani registrati e dei funzionari dell’ambasciata. In Bielorussia e Russia, dove avevano diritto di voto 445 ecuadoriani, i pacchetti elettorali non sono arrivati ​​in tempo a causa delle restrizioni sui voli verso quei paesi, ha detto l’arbitro elettorale. Questa decisione vale anche per il Nicaragua a causa delle tensioni diplomatiche che il governo uscente di Guillermo Lasso intrattiene con il regime di Daniel Ortega. L’Ecuador ha chiuso la sua ambasciata in America Centrale nel 2020.

In totale, 825 ecuadoriani che vivono in questi quattro paesi non potranno votare al secondo turno. Nel frattempo, 390.000 persone registrate all’estero hanno già iniziato a votare, dopo la cerimonia ufficiale di apertura delle votazioni all’estero del Consiglio elettorale nazionale, sabato alle 15 ora locale. I primi a votare sono stati i residenti in Australia. A loro si aggiungono 526 persone che hanno votato a casa, ovvero le persone con più di 50 anni e le persone con disabilità. Da giovedì, squadre elettorali sono presenti anche nelle carceri del Paese per raccogliere i voti di 903 persone private della libertà senza una condanna che le privi di questo diritto.