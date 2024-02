Ha elogiato lo sviluppo positivo delle relazioni tra il Vietnam e la Santa Sede

Thu Hang ha fatto questa valutazione ricevendo l'arcivescovo Marek Zalewski, che ha assunto il ruolo di rappresentante pontificio residente, e che gli ha offerto il sostegno delle autorità nazionali nell'adempimento dei suoi compiti.

Egli ha sottolineato che il rafforzamento di questi legami risponde a contatti e scambi ad alto livello nell'ambito del meccanismo del Gruppo Congiunto di Lavoro, e ha osservato che l'adozione dello Statuto del Rappresentante Pontificio Residente e l'apertura del suo ufficio qui sono il risultato della visita del Presidente. Vo Van Thuong in Vaticano lo scorso luglio.

Nell'incontro con il viceministro, come riportato dall'agenzia di stampa VNA, Zalewski ha espresso la speranza che la parte vietnamita continui a creare condizioni favorevoli per le attività della sua entità e ha promesso di cercare assistenza per intensificare i contatti e i dialoghi ad alto livello. . Nello spirito di cooperazione e comprensione reciproca.

Il rappresentante pontificio, attualmente residente ad Hanoi, è entrato nel servizio diplomatico della Santa Sede nel 1995 e da allora ha operato in diversi Paesi. Nel 2018 è stato nominato nunzio apostolico a Singapore e rappresentante pontificio non residente in Vietnam.

Durante il suo incarico in quest'ultimo incarico, ha compiuto diverse visite nel Paese dell'Indocina e ha svolto attività pastorale in quasi tutte le diocesi della Chiesa cattolica in Vietnam, oltre ad incontrare rappresentanti di ministeri, settori e autorità locali di tutto il Paese. .

Il Vietnam e la Santa Sede hanno registrato progressi nelle relazioni bilaterali, soprattutto dopo l’istituzione del meccanismo di dialogo regolare del gruppo di lavoro congiunto nel 2009.

memoria/mpm