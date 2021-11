Clan di Santa Fe: quando viveva nella sua auto dopo che la sua casa ha preso fuoco | Messico | MX | celebrità nnda nnlt | Fama

Babbo Natale nel clan È un rapper cantante Il compositore messicano la cui fama è cresciuta vertiginosamente grazie alle sue canzoni, al modo in cui le interpreta e soprattutto per il suo carisma, che lo ha reso uno dei preferiti del pubblico.

Oltre a registrare la sua canzone “Grandes league” con Snoop Dogg e Lupillo Rivera, ha collaborato con 50. calibro, Steve Aoki, tedesco, Nanpa Basic e Run the Jewels. Sicuramente il ragazzo che Si è fatta un nome nel settore con il suo talento e il suo impegno.

Ma per raggiungere il successo, l’artista, che incorporava anche generi come la cumbia e il messicano regionale nelle sue produzioni musicali, ha dovuto attraversare momenti molto difficili che lo hanno portato a vivere per diversi mesi in un’auto. Dopodiché, la ragione per non avere una casa per lui.

Oltre al suo carisma, i suoi follower apprezzano la sua modestia, come dimostrano i commenti alle foto che carica sui suoi social network (Foto: Santa Fe Clan / Instagram)

Perché Babbo Natale viveva nel Clan in macchina?

ngel Quezada, il vero nome di Babbo Natale nel clanHa detto che gli ostacoli che ha dovuto affrontare nell’industria musicale non lo hanno fermato. Piuttosto, lo hanno portato a un grande sogno. La prova di ciò è stata quando Ha dovuto vivere in macchina per diversi mesi. Motivo? Hanno bruciato la sua casa a Guadalajara. ho perso tutto.

“Circa tre o quattro anni fa mi hanno bruciato casa e lui era un bastardo. Ho dovuto seguirlo. Ero a Manzanillo, non so dove, in spiaggia, a un concerto. [De pronto] Ci hanno parlato: “Non è che la tua casa è in fiamme” e siamo arrivati ​​solo allo spettacolo, ai vigili del fuoco e tutto il resto. Immagina, mi dispiaceva, quindi ho detto loro: “È casa mia”. Mi hanno detto di venire a prendere quello che potevo e non c’era più niente”.Ha detto in un’intervista al canale YouTube:Commedia TV casalinga“.

Quando era per strada, senza assolutamente niente, ha scelto di affittare un posto dove stare, ma i suoi proprietari, vedendolo troppo piccolo, hanno deciso di chiudere i battenti., perché pensavano che non avesse nulla da pagare. Dopo aver insistito più volte, non aveva altra scelta che comprare un’auto in cui viveva. A volte rimaneva in studio.

Ho comprato una macchina in quel momento e qualche volta ci sono rimasto. Stavo cercando di farmi affittare da qualcuno, ma quando Murillo mi ha visto – e che avevo già composto la mia musica per qualcosa, ero già a Guadalajara – non credevano che avessi soldi. Dicevo: “Lanciami”, e loro mi dicevano: “Come mi esamini?” Non potevo e qualche volta sono rimasta in studio con i giovani Zada. Avevano uno studio, ma non avevano la doccia. Per farmi la doccia, sono andato in hotel con amici e amici che mi hanno dato una possibilità; E quindi conosco una brutta gara che mi ha messo senza lavoro per sei mesi”.raccontato.

In questa foto condivisa dal rapper, ha scritto: “Questo sono io e non cambierò” (Immagine: Santa Fe Clan/Instagram)

Abituato a vivere senza lussi

Nell’intervista, a Artista nato il 29 novembre 1999 a Guanajuato Ha affermato che non era un inconveniente per lui stare in macchina o fare la doccia negli hotel, poiché viveva senza lussi, il che lo ha spinto a dimostrare il suo talento non solo nel suo paese d’origine ma nel mondo.

“Lo volevo, il mio capo mi ha detto di tornare e io ho detto: no, va tutto bene”. Da lì, mi sono emozionato ancora di più. Non avevo vestiti, né pantaloni, no, ma ho comprato una macchina. buona cosa lasciata lì”, ha sottolineato.

La prossima volta, Babbo Natale nel clan Ha rivelato che nella sua auto che è stata la sua casa per diversi mesi, è stato ispirato a comporre alcune canzoni. Il suo obiettivo: far conoscere a tutti il ​​suo talento.