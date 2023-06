Coinvolgere i leader, mettendo al centro il dipendente, sono le chiavi del futuro e dell’innovazione aziendale

filmato | DES2023: Coinvolgere i leader, mettere al centro il dipendente e le chiavi del futuro e dell’innovazione aziendale

Nel frenetico mondo della tecnologia, dove l’innovazione e la trasformazione digitale sono la norma, il ruolo delle risorse umane è di fondamentale importanza. in un quadro La settima edizione della DES Digital Projects Exhibition, un popolare evento tecnologico che si tiene il 13, 14 e 15 giugno, in cui esperti, leader e visionari si incontrano per esplorare le ultime tendenze e soluzioni, il gruppo di contenuti incentrato sulle risorse umane rappresenta il punto focale principale. Specificamente progettato per affrontare le sfide e le opportunità che si presentano nella gestione dei talenti nella tecnologia, fornisce preziose informazioni e strategie innovative per guidare la crescita e il successo nell’odierno ecosistema aziendale.

Attraverso presentazioni di alto livello, RRHHDigital ha intervistato due dei suoi membri più importanti Inkibi, società di consulenza e servizi professionali specializzata in trasformazione digitale e innovazione e co-organizzatrice dello Human Resources Summit, un panel dedicato ad affrontare la trasformazione digitale nel campo delle risorse umane. Quindi, parliamo con Giovanna SanchezIncipi, Presidente Maria Raneravicepresidente

“È fondamentale avvicinare l’innovazione al CEOS e ai comitati di gestione, loro sono i primi a capire perché e perché” Miria Ranera ha rassicurato.

“Devi promuovere il cambiamento e pensare al futuro, quindi è importante accelerare qualsiasi cambiamento culturale con un nuovo leader che deve pensare al futuro e incoraggiare le persone a continuare ad essere curiose di cambiare questo mondo”. Da parte sua, dice Joana Sanchez.

Inoltre, abbiamo avuto l’opportunità di condurre un’intervista Beatrice VillaFerrer, Responsabile Risorse Umane e Sostenibilità Lena GuerreroDirettore globale dei programmi di cambiamento presso Bupa Group.

Intelligenza artificiale, sicurezza informatica, redditività delle politiche ESG, impatto della tecnologia sull’esperienza dei dipendenti e sull’employer brand… DES 2023 è stato un successo clamoroso che è riuscito a riunire un totale 581 esperti internazionali Hanno condiviso le loro strategie, conoscenze e storie di successo nell’applicazione di tecnologie dirompenti in diversi settori.

Non perderti il ​​video riassuntivo completo con le dichiarazioni di alcuni dei suoi eroi!

