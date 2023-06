Deutsche Bank richiede una licenza di custodia di asset digitali

Deutsche Bank ha richiesto una licenza per la piattaforma di custodia di asset digitali dall’Autorità federale di vigilanza finanziaria (BaFin), l’autorità di regolamentazione finanziaria tedesca, secondo un report A bloomberg.

Parlando a una conferenza all’inizio di questa settimana, David Lin, responsabile globale del corporate banking presso Deutsche Bank, ha affermato che la banca sta “espandendo le sue attività di asset digitali e custodia”, confermando di aver richiesto a BaFin una licenza per asset digitali.

Secondo quanto riferito, la banca tedesca ha lavorato alla piattaforma di custodia di criptovalute dalla fine del 2020, con l’obiettivo di creare un “prodotto minimo praticabile nel 2021 esplorando l’interesse dei clienti globali per un’iniziativa pilota”.

Con un patrimonio di 1,3 trilioni di dollari, secondo i dati S&P Global’s Largest Banks 2023, Deutsche Bank è la più grande banca tedesca per attività totali e la nona banca più grande in tutta Europa.

La banca non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento Decodificare.

Il suo entusiasmo per la custodia delle risorse digitali segna una sorta di inversione di tendenza in Deutsche Bank, che in una nota di ricerca del 2021 ha descritto il valore di Bitcoin come “un pio desiderio”.

I regolatori tedeschi sono crypto-friendly?

La Germania ha assunto un atteggiamento ampiamente accogliente nei confronti dell’industria delle criptovalute.

Nel 2019, i legislatori tedeschi hanno introdotto un disegno di legge per consentire il commercio di criptovalute e i servizi di custodia presso le banche tedesche e altre istituzioni autorizzate modificando la quarta direttiva antiriciclaggio dell’UE.

Secondo BaFin, entro dicembre 2022 lo avevano fatto rilasciato Quattro licenze di custodia di criptovalute e permessi temporanei per 14 istituzioni.

Coinbase Germany è stata la prima azienda a farlo garanzia Licenza di BaFin per gestire una piattaforma di custodia di criptovalute nel giugno 2021.

Nel marzo 2023, le autorità di regolamentazione tedesche hanno concesso licenze di incubazione e servizi commerciali a Boerse Stoccarda digitalel’operatore di borsa del paese, e VenoaPiattaforma di trading di criptovalute.