Questo è il nuovo hamburger di Burger King, il mostruoso big bang

Il nuovo membro del suo menu, Brutal Big Bang, Burger King introduce un hamburger che prende il meglio delle ricette di Big Bang e Brutal Bacon.

Le ricette del Big Bang e del bacon brutale da Re degli hamburger Combina per creare una proposta perfetta per gli amanti degli hamburger: Brutale Big Bang. Un nuovo membro del menu Burger King che promette di superare i suoi predecessori senza dimenticare le sue migliori caratteristiche. ripieno di pancetta e formaggio, Questo preferito degli hamburger sta diventando la scelta perfetta per i veri fan del marchio.

Senza dubbio il mostruoso Big Bang Un sogno per tutti amante della pancetta, Perché ad ogni morso troverai questo ingrediente. Il nuovo hamburger presenta anche un delizioso pan brioche con una guarnizione di pancetta, pezzetti di pancetta e salsa classica. Pancetta dolce di pancetta brutale. Ma il fiore all’occhiello di Brutal Big Bang è il croccante medaglione di gouda e formaggio cheddar che è l’eredità di Big Bang, ma arricchito con pezzi di pancetta.

Che sia con uno o due tortini, o con il classico pollo croccante, questo nuovo hamburger è una croccante esplosione di gusto. E così, il mostruoso big bang di Burger King Promette di provare la vera gioia di grigliare ad ogni morso.

Se non visualizzi correttamente il video incorporato, fai clic su Qui.

Burger King non dimentica il formaggio e la pancetta guarniti con Cheesy Bacon Rings

Oltre a presentare il nuovo membro della famiglia degli hamburger, Burger King unisce formaggio e bacon nel nuovo snack in carta: Anelli di pancetta con formaggio. Croccanti all’esterno e ripieni di formaggio e pancetta super elastica, questi deliziosi anelli sono disponibili in una versione da quattro o otto unità, pronti da mangiare nei ristoranti della catena o da portare via, tramite AutoKing o Delivery.

Con queste nuove proposte, l’azienda sorprende ancora una volta i suoi follower offrendo loro una versione migliorata dei prodotti che amano di più. Burger King si prepara ad un’estate che lascia un buonissimo sapore in bocca.

