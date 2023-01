Colori che ti ispirano! Decora il tuo spazio di lavoro con 5 strumenti per aumentare la tua creatività

Sei Colori Trasmettono sentimenti. per me studi Derivato da Psicologia del colore Sono elementi essenziali per raggiungere l’armonia nella decorazione. Quindi la generazione di vibrazioni positive può raggiungere la tua vita lavorativa con la perfetta combinazione di sfumature.

Quando adatti questo bilanciamento del colore a Area di lavoroPuoi aumentare la tua creatività, trovare tranquillità e migliorare la concentrazione. In realtà, il libro “Psicologia del colore“pubblicato da Eva Heller nel 2000, ha sostenuto che la miscela di colori provoca reazioni e sensazioni diverse negli esseri umani.

Oltre a quanto sopra, la psicologia del colore si occupa principalmente dell’effetto dei colori sulle nostre menti, con il marketing, il design e la moda che sono le principali professioni studiate. Nonostante il tipo di arredamento e Strumenti Soddisfare lo scopo di migliorare la produttività, è appropriato Scegli il colore Che dà la possibilità di arricchire la tua esperienza attraverso le emozioni.

Con quello in mente, Logitechl’azienda tecnologica i cui prodotti sono sviluppati per liberare il potenziale delle persone, condivide la sua lista di colori e una serie di prodotti in base ai quali non solo puoi dare personalità al tuo posto di lavoro, ma anche risvegliare la tua creatività in un ambiente confortevole e rilassato.

Calma e concentrazione

il biancaE Colore beige S cinereo Forniscono un senso di calma grazie al loro tono neutro, fornendo uno spazio per rilassarsi e concentrarsi. Inoltre, sono colori che uniscono la modernità del progetto al suo design elegante.

Usa cuffie wireless e leggere Zona Vibrazione 100 Che è l’ideale per l’ufficio o la scuola, ed è disponibile in bianco in modo da poterlo adattare alla tua personalità, donandoti un tocco di serenità.

D’altra parte, la tastiera K380 Rendi il tuo ufficio moderno e versatile con questa semplice tastiera per computer, tablet e telefoni. Con la presentazione di colore bianco, le attività multitasking saranno più facili senza perdere la concentrazione.

Colori che ti ispirano! Decora il tuo spazio di lavoro con 5 strumenti per aumentare la tua creatività

comfort ed energia

Sebbene strettamente associato al romanticismo, colore rosa Rappresenta freschezza, comfort e persino creatività. È anche un tono molto allegro che darà molta energia al tuo ambiente di lavoro. È un’altra inesauribile fonte di ispirazione.

Per incorporare questi elementi nel tuo spazio, ti consigliamo il mouse verticale caricamento Che non solo sorprende per la sua disponibilità nei colori rosa e scuro per tutti i tipi di personalità, ma è anche un mouse verticale ergonomico per favorire il relax e allo stesso tempo aumentare la produttività.

Puoi integrarlo con Brio 500E un Webcam HD 1080p Mostra la tua versione migliore in ogni riunione virtuale grazie all’inquadratura automatica e alla correzione dell’illuminazione. E la cosa migliore è che puoi trovarlo anche in rosa per caricarti di dinamismo ogni giorno.

Quale colore corrisponde a ciò che vuoi mostrare nella tua giornata? Gioca con le combinazioni e scegli ciò che funziona meglio per le tue esigenze. Perché con Logitech E i suoi strumenti pieni di colore e innovazione, trarrai il massimo dalle sensazioni che ti fanno vibrare.​

Puoi trovare questi e molti altri prodotti presso i rivenditori autorizzati.

Commenti

