Come condividere Internet da un iPhone a un altro utilizzando i dati mobili

Sono stato in una casa qualche giorno fa dove non ho internet, ma ho lavorato, quindi non ho altra scelta che condividere internet dal mio iPhone al mio Mac. È qualcosa con cui stare attenti, perché I dati possono esaurirsi molto rapidamenteQuindi devi essere vigile.

In quanto tale, è un processo abbastanza semplice, anche se è sempre una buona idea ricordarlo nel caso in cui qualcun altro non lo faccia. Ti serviranno solo due iPhone: quello che condividerà i dati e quello che li riceverà. Anche Dovresti verificare con il tuo operatore, nel caso in cui dovessi sostenere spese aggiuntive per esso. Sarà strano, ma è meglio prevenire che curare.

Come condividere i dati da un iPhone all’altro

Sblocca l’iPhone con cui condividerai la tua connessione Internet e assicurati di avere una durata della batteria sufficiente. Si esaurisce rapidamente, soprattutto se ti trovi in ​​un’area con un segnale debole, quindi forse Dovresti considerare di collegarlo. Una volta che lo hai in mente, segui questi passaggi:

Impostazioni di accesso

Vai all’hotspot personale

Attiva l’opzione

In linea di principio, a questo punto non dovresti avere problemi. Ora, se l’opzione non viene visualizzata o appare come bloccata per qualsiasi motivo, ha qualcosa a che fare con la tua azienda. Ad oggi praticamente nulla lo blocca, ma in tal caso sarà necessario chiamare per richiedere l’attivazione del tethering. se si rifiutano, Sfortunatamente, non si può fare molto dopo aver cambiato il programma di avvio.

Se tutto funziona correttamente, dovrai solo cercare il nome del tuo dispositivo sull’altro iPhone Come se fosse Wi-Fi. La password, come puoi vedere, si trova nelle impostazioni dell’hotspot personale stesso. È molto semplice, ma può sempre esserci un problema.

all’Applesphere | Alla ricerca di un protagonista per l’ecosistema Apple: tutto quello che dobbiamo tenere a mente per sfruttarlo al meglio

all’Applesphere | Ora puoi condividere lo schermo del tuo iPhone tramite WhatsApp: ecco come farlo passo dopo passo