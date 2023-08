Il mini Razer Huntsman con interruttori tattili torna al suo prezzo più basso di tutti i tempi ed è una delle migliori tastiere di TKL

Tradizionalmente, i giocatori di PC hanno pensato di avere una tastiera da gioco con Più chiavi era sempre l’opzione migliore Se vogliamo trascorrere il nostro tempo libero giocando. Tuttavia, come per quasi tutto, dipende dalle circostanze. Mentre è vero che con giochi come gli MMO avere più chiavi (macro) potrebbe essere un vantaggio, non c’è una reale differenza di funzionalità in altri titoli.

Razer Huntsman Mini (interruttore rosso) – Tastiera da gioco integrata al 60% (interruttori meccanici ottici lineari, copritasti Doubleshot PBT, cavo USB-C rimovibile) Layout ES | nero

Nello specifico, in giochi come gli sparatutto, i controlli sono così ben strutturati che funzionano solo con i softkey. Se a questo aggiungiamo che abbiamo bisogno di grande velocità e precisione nel movimento del mouse, allora è meglio avere una tastiera da gioco TKL come Razer Huntman Miniche ora è stato ridotto a Prezzo più basso storico in PcComponentes a 89,99 euro.

La Razer Huntsman Mini è una delle migliori tastiere TKL che possiamo trovare oggi. Come suggerisce il nome stesso, include un formato ridotto, che rimane in questa occasione 60% rispetto alle tastiere tradizionali. Questo modello ha Interruttori rossi Razerche eroga impulsi fluidi e istantanei con una leggera pressione.

Il dispositivo è costruito su una base in alluminio resistente, combinata con copritasti in PBT a doppia iniezione per una durata impressionante. La cosa migliore è che il dispositivo ha una memoria integrata Possiamo salvare fino a 5 profili diversi. E come se non bastasse, include la tecnologia Razer Chroma RGB, compatibile con oltre 16,7 milioni di colori.

