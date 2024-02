Come connettere PlayStation 5 a Samsung Smart TV

Se vuoi avere Play 5 sulla tua TV Samsung, il primo passo è sapere come collegarlo

Immagine di una PlayStation 5 collegata a una TV.

Se hai una smart TV, probabilmente l'hai già scaricata Le migliori app da installare su Samsung Smart TV. Ma se sei anche un fan Video giocoUN PlayStation 5 È il complemento perfetto per il tuo soggiorno per diventare un vero e proprio centro di intrattenimento. Il primo passo che devi compiere è capire come collegarlo.

In linea di principio lo è Una procedura abbastanza semplice, ma se questa è la tua prima console o se non ricordi l'ultima volta che l'hai collegata, è naturale avere dei dubbi. In questo articolo ti insegneremo come farlo passo dopo passo.

Collega PlayStation alla tua TV Samsung

Per giocare a PlayStation 5 sulla nostra TV Samsung, in linea di principio non è necessario fare nulla di speciale. Quando la console è collegata alla TV, Modalità di gioco e segnale di ingresso ausiliario Verrà attivato automaticamente.

Pertanto, in linea di principio, l'unica cosa di cui abbiamo bisogno è sapere come collegare il controller. Per fare ciò dovremo seguire i seguenti passaggi:

Inserisci un'estremità del cavo HDMI nella porta Uscita HDMI Che troverai sul retro della tua PlayStation. Inserire l'altra estremità del cavo nella porta Ingresso HDMI Dalla televisione. Anche se in linea di principio puoi collegarlo a qualsiasi porta, ti consigliamo soprattutto di collegarlo alla porta HDMI IN 4, accanto alla quale si trova l'icona della console di gioco. Inserire il connettore Corrente alternata in ingresso Sul retro della PlayStation. Collegare l'altra estremità del cavo a tappo. Il suo lavoro TV e PlayStation. Sul telecomando della TV, premere Menu Home. Sulla lista Fontana, scegli il tuo dispositivo PlayStation. Di solito apparirà sotto il nome Console di gioco.

Solo con questo, avrai la tua PlayStation 5 Collegato al televisore E pronto per goderti i tuoi giochi preferiti. Una volta collegata correttamente, la nostra TV Samsung dovrebbe rilevarlo automaticamentequindi non avrai più difficoltà che trovare il gioco che ti piace di più per iniziare a provarlo.

Quando ti stanchi di giocare e vuoi guardare di nuovo la TV, premi nuovamente il menu principale sul telecomando della TV. Scegli un'altra fonte. Puoi cambiare facilmente il carattere tutte le volte che vuoi.

Attiva le impostazioni HDR sulla tua TV Samsung

Anche se non devi fare nient'altro per utilizzare il controller sulla tua TV Samsung, abbiamo delle opzioni per farlo Ottieni il massimo da esso.

Va tenuto presente che PlayStation supporta Rapporto sullo sviluppo umanoovvero la tecnologia che ci permetterà di ottenerlo Un'esperienza di gioco e streaming più avanzata Quello che possiamo trovare in modalità normale. Per beneficiare di questa qualità, è necessario configurare il nostro controller per essa. Questa è una funzionalità disponibile su quasi tutti i televisori Samsung, quindi non avrai molti problemi.

Per implementare questa configurazione non sarà necessario accedervi Codici segreti TV Samsung per accedere ai menu nascosti. Dovremo semplicemente farlo Segui questi passi:

Sulla tua PlayStation, vai a sessione. Nel menu che appare, seleziona Suono e schermo. Lui sceglie Impostazioni dell'uscita video. Configura le impostazioni Colori profondi e output HDR In automatico. Lui sceglie Regolazione dell'HDR. Segui il indicazioni che appaiono sullo schermo.

Devi apportare tutte le modifiche alla configurazione necessarie per poter goderti i giochi con una qualità superiore Su PlayStation. in linea di principio, Non dovrai apportare modifiche alle impostazioni della TVanche se puoi, se lo desideri, impostare l'immagine o l'audio in modo diverso mentre giochi rispetto a quando guardi la TV.

È importante tenere presente che questa configurazione non lo èQuello che devi fare è obbligatorio. Se decidi di non attivare la modalità HDR, potrai continuare a giocare a PlayStation 5 senza alcun problema. Ma se la attivi, potrai vivere un'esperienza di gioco decisamente migliore, anche se non è obbligatorio Sì, lo consideriamo altamente raccomandato.

Assicurati che l'impostazione Segnale di ingresso Plus sia attivata

Come abbiamo spiegato all'inizio di questo articolo, la cosa normale è che una volta collegata la tua PlayStation 5 via cavo alla tua TV Samsung, puoi iniziare a giocare. Senza dover fare alcuna configurazione aggiuntiva Sulla tua TV.

Tuttavia, a volte il televisore non attiva la funzione Segnale di ingresso più Automaticamente quando ci connettiamo, quindi non vediamo la console nell'elenco delle fonti. Ma fortunatamente questo non è un problema critico, poiché abbiamo la possibilità di attivarlo Manualmente. Ciò rallenterebbe il processo di qualche minuto, ma ci eviterebbe di avere problemi di qualsiasi tipo durante l'utilizzo della nostra console.

Passi per Attiva questa funzione Sulla nostra TV ci sono:

Sulla TV, vai al menu Impostazioni. Seleziona Generale. Andare all'interno Gestione dispositivi esterni. Lui sceglie Segnale di ingresso più. Individuare Porta HDMI a cui hai collegato la tua PlayStation.

Una volta completati questi passaggi, La tua TV sarà configurata Per conoscere meglio il tuo sistema PlayStation 5 e potertelo godere con tutta la qualità dell'immagine e del suono di cui potresti aver bisogno per goderti al massimo l'esperienza.

Nel caso in cui possiedi un televisore di qualche anno fa, tieni presente che sui modelli Samsung precedenti al 2018 il nome dato a questa configurazione non è Segnale di ingresso Plus, ma Colore HDMI UHDQuindi dovresti tenerne conto durante la configurazione.

Come puoi vedere, anche nei casi in cui dobbiamo apportare qualche modifica alla configurazione, collegare la tua PlayStation 5 a una TV Samsung è molto semplice. Ora devi solo farlo Scegli il tuo gioco preferitoSiediti e inizia a divertirti.

